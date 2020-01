1- und 2-Cent-Münze soll abgeschafft werden!

Eine neue Regelung nimmt die europaweite Abschaffung der 1- und 2-Cent-Münze.

Laut der „Süddeutschen Zeitung“ plant die EU-Kommission eine einheitliche Rundungsregel. Dazu sollen auch die 1- und 2-CentMünzen abgeschafft werden.

Am Mittwoch wurde ein Arbeitsprogramm zum Vorhaben vorgestellt, in dem bereits 2018 erwähnt wurde, dass EU-Staaten im Verkauf immer häufiger auf Fünferstellen runden. Preise mit ,99 an der hintersten Stelle, gehören daher immer weiter der Vergangenheit an.

Kein einziges Euro-Mitgliedsland stimmte mehrheitlich für die Beigehaltung der Münzen.