Die Premiere des Filmes “Ajvar” begeisterte das Wiener Publikum

Die feierliche Premiere des Filmes “Ajvar” fand am Freitag, dem 24.1.2020 im Wiener Cineplexx Donau Zentrum statt. Die Premiere wurde mit dem Besuch der Schauspieler Sergej Trifunović und Vesna Čipčić sowie der Regisseurin Ana Maria Rossi und Produzentin Nikolina Vučetić Zečević bereichert.

Der Film wird im Rahmen des regulären Programms weitere zwei Wochen in Cineplexx Donau Zentrum gezeigt.

Nach der Premiere in Wien konnte das österreichische Publikum den Film in Graz, Linz, Innsbruck, Lauterach und Villach sehen. Die Vorführungen in diesen Städten fanden am Sonntag, dem 26.1.2020 ab 18 Uhr in den jeweiligen Cineplexx-Kinos statt.

Eine weitere europäische Premiere des Filmes ist auch in Deutschland geplant und zwar am Sonntag, dem 2.2.2020 in folgenden Städten: Augsburg, Berlin, Hamburg, Hannover, München, Offenbach, Sindelfingen, Stuttgart, Düsseldorf, Bonn, Frankfurt, Krlsruhe, Villingen-Schwenningen, Memmingen und Mannheim.

Tickets sind im Vorverkauf an den Kassen sowie unter der offiziellen Webseiten der Cineplexx-Kinos erhältlich.