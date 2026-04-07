41 Jahre Altersunterschied: Serbischer Star Bajic (88) verteidigt seine Beziehung

41 Jahre Altersunterschied, ein gemeinsames Duett – und eine Familie, die sich längst damit abgefunden hat.

Andrija Bajic gehört zu den bekanntesten Gesichtern der serbischen Musikwelt – und macht aus seiner Beziehung zu einer 41 Jahre jüngeren Frau kein Geheimnis. Seine Partnerin Mala Cana begleitet ihn nicht nur im Privatleben, sondern steht gemeinsam mit ihm auf der Bühne. Die beiden arbeiten musikalisch zusammen und haben zuletzt ein gemeinsames Duett veröffentlicht.

Familiäre Spannungen

Dass die Verbindung von Anfang an auf ungeteilte Zustimmung stieß, lässt sich allerdings nicht behaupten. Innerhalb der Familie kam es zunächst zu Spannungen – vor allem wegen des deutlichen Altersabstands und der Rolle, die Cana in seinem Leben einnahm. Bajic räumt das offen ein: Seine Kinder hatten anfangs Schwierigkeiten mit der Situation. Inzwischen hat sich das Klima jedoch grundlegend verändert. Der Sänger beschreibt das Verhältnis in seiner Familie heute als „fantastisch“.

Klare Ansage

Auch auf beruflicher Ebene funktioniert die Partnerschaft reibungslos. Cana sei seine „rechte Hand“, so Bajic – jemand, auf den er sich in jeder Hinsicht verlassen könne. Regelmäßige gemeinsame Auftritte und enge Verbindungen in der Musikszene prägen ihren Alltag. Ihr jüngst aufgenommenes Duett widmeten sie Freunden, bei deren Veranstaltungen das Paar häufig gemeinsam auftritt.

Kritische Stimmen aus dem Umfeld lässt Bajic an sich abprallen. Seine Haltung dazu ist unmissverständlich: Beide seien glücklich – und was andere darüber denken, sei allein deren Angelegenheit.