5 Neujahrsvorsätze, die dein Leben 2019 garantiert schöner machen!

Natürlich ist man zu Beginn des Jahres immer höchst motiviert und hält sich an seine Vorsätze. ABER schon im Februar schwindet die Motivation langsam. Es ist schwer sein Leben zu ändern, doch es gibt auch einfachere Wege dies zu tun, als sich unglaublich große Ziele zu setzen.

Wir neigen dazu zu anspruchsvolle Vorsätze zu fassen und werden dann enttäuscht und demotiviert, wenn sich die Ergebnisse nicht so schnell zeigen. Deswegen ist es stattdessen besser die Erwartungen an uns selbst etwas runterzuschrauben und mit leichteren Vorsätzen anzufangen, mit denen wir dennoch unser Leben erheblich verändern können!

Überlege dir genau, wie du dein Leben nächstes Jahr gestalten möchtest. Hier sind ein paar Vorsätze als Inspiration:

1. Informiere dich über ein Thema, über das du noch zu wenig weißt – und zwar mit Hilfe von Büchern, Dokumentationen oder Podcasts.

2. Trau dich mehr. Stell dich jeden Monat einer deiner Ängste und überwinde sie.

3. Hör auf dich immer über alles, das schief läuft, zu ärgern. Atme tief ein und aus und suche gelassen nach einer Lösung. Und vergiss nicht: Alles geschieht aus einem guten Grund!

4. Hör auf, derart selbstkritisch zu sein. Lerne deine Fehler zu akzeptieren, anstatt dich ständig selbst zu bestrafen und an diese zu denken.

5. Erstelle eine Liste an kleinen Dingen, die du schon immer machen wolltest, und die auch nicht unbedingt viel Geld kosten bzw. Zeit in Anspruch nehmen. Arbeite daran, all diese Dinge kommendes Jahr zu erledigen.