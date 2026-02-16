Alarm bei Haftbefehl: Ehefrau entdeckt Einbrecher!

Während Rapper Haftbefehl nicht zu Hause war, drangen Unbekannte in sein Anwesen ein. Seine Ehefrau überraschte die Täter, doch trotz Großeinsatz entkamen sie mit wertvoller Beute.

Einbrecher überfielen das Haus des bekannten Rappers Haftbefehl und seiner Ehefrau Nina Anhan im Kreis Böblingen. Die Täter verschafften sich laut Polizei Zugang zum Gebäude, indem sie eine Terrassentür aufhebelten. Sie durchsuchten systematisch beide Etagen des Wohnhauses, bis Nina Anhan sie bei ihrer Heimkehr überraschte.

Sie konnte zwei dunkel gekleidete Personen beobachten und alarmierte umgehend die Einsatzkräfte. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen, bei denen das Haus umstellt und ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, gelang den Einbrechern die Flucht. Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Donnerstagabend.

Die Kriminellen erbeuteten Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht beziffert. Die „Stuttgarter Nachrichten“ und die „Stuttgarter Zeitung“ griffen den Fall bereits auf.

Rapper-Karriere

Aykut Anhan, wie Haftbefehl mit bürgerlichem Namen heißt, zählt zu den führenden Künstlern der deutschen Rap-Szene. Seine Lebensgeschichte wurde im Oktober 2025 in der Netflix-Produktion „Babo – Die Haftbefehl-Story“ verfilmt, die sich zu einem Erfolg auf der Streaming-Plattform entwickelte.

Der Film dokumentiert seinen Werdegang als Musiker sowie seine Kämpfe mit psychischen Erkrankungen und Drogensucht, die ihn beinahe das Leben kosteten.

Das Ehepaar Anhan hat zwei Kinder.