Entgleister Zug legt Linz lahm – Pendler-Albtraum am Montagmorgen

Ein Zug entgleiste am Montag in Linz und verursachte massive Einschränkungen im morgendlichen Berufsverkehr. Der Vorfall führte zu beträchtlichen Schäden und zwang die Behörden, die Bahnverbindung zwischen dem Hauptbahnhof und Ebelsberg zu unterbrechen. Für Pendler bedeutete dies erhebliche Umwege und zeitliche Verzögerungen.

Chaos im Stadtverkehr

In Linz spitzte sich die Lage besonders zu, als zahlreiche Autofahrer an Steigungsstrecken scheiterten. Auch die öffentlichen Verkehrsmittel kämpften mit den Bedingungen.

Landesweit dominierten Wartezeiten den Verkehrsalltag. Die winterlichen Niederschläge führten zu einer Vielzahl von Stürzen und leichten Kollisionen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten im Minutentakt ausrücken, um liegengebliebene Fahrzeuge zu bergen.