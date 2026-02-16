KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Verkehrschaos

Entgleister Zug legt Linz lahm – Pendler-Albtraum am Montagmorgen

Entgleister Zug legt Linz lahm – Pendler-Albtraum am Montagmorgen
FOTO: iStock
1 Min. Lesezeit |

Ein Zug entgleiste am Montag in Linz und verursachte massive Einschränkungen im morgendlichen Berufsverkehr. Der Vorfall führte zu beträchtlichen Schäden und zwang die Behörden, die Bahnverbindung zwischen dem Hauptbahnhof und Ebelsberg zu unterbrechen. Für Pendler bedeutete dies erhebliche Umwege und zeitliche Verzögerungen.

Chaos im Stadtverkehr

In Linz spitzte sich die Lage besonders zu, als zahlreiche Autofahrer an Steigungsstrecken scheiterten. Auch die öffentlichen Verkehrsmittel kämpften mit den Bedingungen.

⇢ Höchste Alarmstufe: Todesopfer und Verkehrschaos in Westeuropa

Landesweit dominierten Wartezeiten den Verkehrsalltag. Die winterlichen Niederschläge führten zu einer Vielzahl von Stürzen und leichten Kollisionen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten im Minutentakt ausrücken, um liegengebliebene Fahrzeuge zu bergen.

KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Sternenbotschaft
Sterne sprechen Klartext: Drei Zeichen vor radikaler Wende
| Netzwerkausfall
Totaler X Blackout: Soziales Netzwerk plötzlich weltweit verschwunden!
| Tradition
Närrisches Finale: Wiener Restaurant verschenkt Faschingskrapfen!
| Verkehrsstreit
Mit Messer und 1,94 Promille: Ampel-Streit eskaliert zur Verfolgungsjagd
| Erstickungsgefahr
Erstickungsgefahr! Hofer stoppt Verkauf von Kinder-Kostüm
MEHR AKTUELLE NEWS