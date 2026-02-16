Drama im Hafen: Türkisches Schiff nach Kollision in Rijeka festgesetzt

Im Hafen von Rijeka (Kroatien) kam es am Freitagabend zu einem Zwischenfall, als das türkische Frachtschiff „Deniz Akay“ mit der vertäuten „Galeb“, der ehemaligen Yacht von Tito, kollidierte. Der Vorfall ereignete sich gegen 20:00 Uhr, wie das Ministerium für Meer, Verkehr und Infrastruktur mitteilte. Bei dem Zusammenstoß wurden glücklicherweise weder Personen verletzt noch Umweltschäden verursacht.

Erste Untersuchungen

Vertreter der Hafenbehörde Rijeka waren rasch vor Ort und führten erste Untersuchungen durch. Die Alkoholtests bei den Besatzungsmitgliedern des türkischen Frachters fielen negativ aus. Bei der technischen Begutachtung wurden lediglich leichte Beschädigungen festgestellt – betroffen sind die Backbordseite des Frachtschiffs sowie der linke Bugbereich des „Galeb“.

Verhängtes Auslaufverbot

Als Sicherheitsmaßnahme verhängte die Hafenbehörde ein vorübergehendes Auslaufverbot für die „DENIZ AKAY“. Das Schiff darf den Hafen erst wieder verlassen, nachdem sämtliche Inspektionen abgeschlossen und alle erforderlichen Maßnahmen umgesetzt wurden.