Albanischer Staatschef Meta trifft auf Van der Bellen in Wien

Der Präsident der Republik Albanien, Ilir Meta, befindet sich derzeit auf seinem zweitägigen offiziellen Besuch in Österreich.

Nach dem Empfang mit militärischen Ehren in der Wiener Hofburg, folgt das Arbeitsgespräch mit Alexander Van der Bellen und anschließend ein Pressegespräch der beiden Staatsoberhäupter.

Lesen Sie auch: Erstklässler als politische Versuchskaninchen: Sara (9) & Maša (6) Die Grundlage des Bildungssystems ist die Sprache, und seit Jahren wird darüber diskutiert, dass die Schüler in Österreich in diesem Unterrichtsfach nicht gerade brillant sind. Seit diesem Schuljahr gilt ein neues Gesetz für Erstklässler.

Am Mittwoch trifft Meta Nationalratspräsidenten Wolfgang Sobotka (ÖVP), berichtet ORF. Wie andere Balkanländer so strebt auch Albanien den EU-Betritt an.

Seit 2017 ist Ilir Meta der Präsident Albaniens. Davor war Meta Politiker der „Sozialistischen Bewegung für Integration“, Premier, Außen- und Wirtschaftsminister und auch Parlamentspräsident.