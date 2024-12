Arm abgetrennt: Einjähriger bei Unfall schwer verletzt

Am Mittwochabend ereignete sich auf einem Bauernhof in Dornbirn ein schwerer Unfall, bei dem ein einjähriger Junge lebensgefährliche Verletzungen erlitt.

Aus bisher ungeklärten Gründen geriet das Kind in die laufende Gelenkswelle eines Futtermischwagens, was zur vollständigen Abtrennung seines rechten Oberarms führte.

Tragischer Unfall

Gegen 18:15 Uhr war der Vater des Jungen im ersten Stock des Stalls mit dem Heukran beschäftigt und beförderte Heu in den am Boden stehenden Futtermischwagen. Dieser war zu diesem Zeitpunkt in Betrieb und mit einem Traktor verbunden. Nachdem der Landwirt die Arbeiten mit dem Heukran abgeschlossen hatte, ging er über die Treppe hinunter zum Futtermischwagen. Dort entdeckte er seinen einjährigen Sohn neben der Gelenkwelle des Futtermischwagens liegend.

Lesen Sie auch: Krampus-Darsteller von 55-Jähriger schwer verletzt Ein unerwarteter Vorfall beim Krampuslauf in Knappenberg führt zu schweren Verletzungen eines Teilnehmers.

10-Jährige von Mann verfolgt und verletzt Ein Mädchen wurde auf dem Schulweg von einem Unbekannten verfolgt und angegriffen. Die Polizei sucht Zeugen.

Indoor-Spielplatz: Mädchen durch Jugendliche schwer verletzt Ein 10-jähriges Mädchen erlitt schwere Verletzungen auf einem Indoorspielplatz in Kirchbach, als Jugendliche auf ein Luftkissen sprangen.

Reaktion und Genesungswünsche

Sofort nach der Alarmierung der Rettungskräfte wurde der schwer verletzte Bub mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach St. Gallen in der Schweiz geflogen. Seine Mutter begleitete ihn während des Transports. Trotz der Schwere der Verletzung befindet sich das Kleinkind, nach Angaben der Polizei, in einem stabilen Zustand.