Auswandern nach Kroatien: So viel Geld brauchst du wirklich

Kroatien lockt mit Sonne und Meer, doch das Leben dort kann teuer werden.

Wer in Kroatien leben möchte, sollte die monatlichen Ausgaben genau kalkulieren. Denn während kleinere Orte im Landesinneren vergleichsweise günstig sind, belasten hohe Mieten in Zagreb, Split und beliebten Küstenregionen das Haushaltsbudget. Wie viel Geld Einzelpersonen und Familien 2026 benötigen, hängt vor allem vom Wohnort und der persönlichen Lebenssituation ab.

So viel kostet das Leben für Einzelpersonen

Wer allein lebt und eine Wohnung mietet, sollte in günstigeren Regionen im Landesinneren mit monatlichen Gesamtausgaben von etwa 1.500 bis 1.800 Euro rechnen. In Zagreb liegt der geschätzte Bedarf bei 1.800 bis 2.200 Euro. In Split und anderen teureren Küstenorten können es 1.900 bis 2.300 Euro sein.

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Ein wesentlicher Kostenfaktor ist die Miete. Für eine Einzimmerwohnung können je nach Lage und Zustand zwischen 400 und 900 Euro im Monat anfallen. Für Lebensmittel und Haushaltsbedarf kommen etwa 300 bis 400 Euro hinzu. Die monatlichen Nebenkosten können weitere 100 bis 180 Euro ausmachen. Transport, Mobilfunk, Kleidung und Freizeitaktivitäten erhöhen die Gesamtausgaben zusätzlich.

Wer eine eigene Wohnung besitzt oder sich die Unterkunft mit anderen teilt, kann das benötigte Monatsbudget deutlich reduzieren.

Familien brauchen deutlich mehr Geld

Für eine vierköpfige Familie mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern steigen die monatlichen Ausgaben erheblich. In günstigeren Regionen im Landesinneren werden rund 2.500 bis 3.400 Euro veranschlagt. In Zagreb liegt der Richtwert bei 3.300 bis 4.200 Euro. In Split und anderen teuren Küstenregionen können die Ausgaben sogar 4.400 Euro erreichen.

Allein für Lebensmittel können monatlich etwa 700 bis 950 Euro anfallen. Eine ausreichend große Mietwohnung kostet je nach Lage zwischen 700 und 1.700 Euro. Hinzu kommen Ausgaben für Energie, Mobilität, Kinderbetreuung, Schulsachen, Kleidung und Freizeit. Familien mit kleinen Kindern oder mehreren Autos müssen unter Umständen noch mehr einplanen.

Im Landesinneren ist Wohnen günstiger

Zu den vergleichsweise erschwinglichen Regionen zählt Ostkroatien mit Städten wie Osijek und den umliegenden Orten. Dort sind die Wohnkosten in der Regel niedriger als in Zagreb und den gefragten Küstenregionen. Auch Rijeka und Teile der Kvarner-Region können preislich eine Alternative sein, wobei die Kosten je nach Lage variieren.

An der Küste sorgt vor allem der Tourismus für Konkurrenz um Wohnraum. Besonders in beliebten Urlaubsorten ist die Nachfrage nach langfristigen Mietwohnungen hoch. Wer dort dauerhaft wohnen möchte, sollte deshalb genau prüfen, ob die angebotene Miete auch außerhalb der touristischen Saison gilt und ob ein langfristiger Mietvertrag möglich ist.

Inflation belastet die Haushaltsbudgets

Zusätzlich zu den regionalen Preisunterschieden bleibt die Teuerung ein wichtiger Faktor. Die Verbraucherpreise in Kroatien lagen im September 2026 um 4,7 Prozent über dem Vorjahresniveau. Im August hatte die jährliche Inflationsrate noch 4,2 Prozent betragen.

Besonders stark verteuerten sich im Jahresvergleich die Preise im Verkehrsbereich mit einem Plus von 16 Prozent. Auch Wohnen, Wasser, Strom, Gas und andere Brennstoffe wurden mit 11,7 Prozent deutlich teurer. Bei Restaurants und Beherbergungsbetrieben betrug der Anstieg 6,5 Prozent. Die höheren Kosten können damit gerade jene Ausgaben belasten, die einen großen Teil des monatlichen Budgets ausmachen.

Reicht ein durchschnittliches Gehalt zum Leben?

Das durchschnittliche monatliche Nettogehalt in Kroatien lag laut der aktuellen Übersicht bei rund 1.540 Euro, der Median bei 1.346 Euro. Eine alleinstehende Person kann mit einem durchschnittlichen Einkommen insbesondere außerhalb teurer Mietmärkte zurechtkommen. Wenn ein großer Teil des Gehalts für die Miete aufgewendet werden muss, bleibt allerdings häufig wenig finanzieller Spielraum.

Für eine vierköpfige Familie reichen zwei durchschnittliche Einkommen laut der zugrunde liegenden Kostenschätzung bei einer Mietwohnung nicht unbedingt für einen finanziell komfortablen Alltag. Günstiger Wohnraum oder ein höheres Haushaltseinkommen können daher entscheidend sein.

Wer einen Umzug nach Kroatien plant, sollte deshalb nicht nur die Preise für Lebensmittel und Freizeit vergleichen. Ausschlaggebend ist vor allem, wie hoch die Wohnkosten im Verhältnis zum verfügbaren Einkommen ausfallen.