Autobahn nach LKW-Unfall stundenlang gesperrt (FOTOS)

Am späten Saamstagabend ereignete sich auf der Innkreisautobahn (A8) in Oberösterreich ein folgenreicher Verkehrsunfall, der zu einer stundenlangen Sperre führte. In den Unfall waren ein Lastwagen und ein Kleintransporter verwickelt, was umfangreiche Umleitungen erforderlich machte.

Detaillierter Unfallhergang

Der Unfall ereignete sich gegen 23:30 Uhr im Bereich der Gemeinde Pram. Ein 33-jähriger bosnischer Staatsbürger lenkte seinen Lastwagen in Richtung Voralpenkreuz, als etwa zur gleichen Zeit ein 55-jähriger serbischer Fahrer seinen Kleintransporter von einer Pannenbucht auf die rechte Fahrspur lenkte. In der Folge stieß der Lastwagen nahezu ungebremst auf das Heck des Kleintransporters.

Konsequenzen des Aufpralls

Durch den heftigen Aufprall verkeilten sich beide Fahrzeuge ineinander, prallten gegen die Betonmittelleitwand und kamen schließlich wieder auf der Fahrbahn zu liegen, wobei der Lastwagen umstürzte und beide Fahrstreifen blockierte. Der Fahrer des Kleintransporters erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde ins Krankenhaus Ried gebracht.

Die Bergung des verunfallten Lastwagens gestaltete sich besonders aufwendig, da dessen Ladung von 20 Tonnen Fisch umgeladen werden musste. Dies führte zu einer vollständigen Sperre der A8 zwischen Ried im Innkreis und Haag am Hausruck für mehrere Stunden. Die Behörden richteten großräumige Umleitungen ein.