Explosion: Campingplatz in Flammen – Wiener verletzt

Ein heftiger Brand hat am Sonntagnachmittag auf einem Campingplatz in Tulln, Niederösterreich, große Schäden angerichtet. Mehrere Wohnwägen sowie ein Mobilheim wurden zerstört, während ein 52-jähriger Wiener schwere Verletzungen erlitt.

Gefährlicher Einsatz für die Feuerwehr

Als die Feuerwehr bei der Brandstelle eintraf, befanden sich bereits drei Wohnwägen in Vollbrand. Die Flammen hatten auf ein angrenzendes Mobilheim übergegriffen, was die Lage äußerst gefährlich machte. Besonders brisant war die Gefahr durch die zahlreichen Gasflaschen in der Nähe des Feuers. Glücklicherweise waren die meisten dieser Gasflaschen leer. Die Einsatzkräfte konnten die vollen Behälter rechtzeitig entfernen.

Detail zur Verletzung

Der schwer verletzte Mann, ein 52-jähriger Wiener, hielt sich beim Ausbruch des Feuers gegen 13:40 Uhr in der Nähe eines der Wohnwägen auf. Nach der Erstversorgung vor Ort brachten ihn die Einsatzkräfte mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

Die Ursache des Brandes ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Es wird vermutet, dass eine Explosion dem Feuer vorausging. Erst gegen 14:45 Uhr konnte die Feuerwehr Tulln „Brand aus“ melden, nachdem das Feuer insgesamt vier Wohnwägen und das Mobilheim nahezu vollständig zerstört hatte. Die Untersuchungen zur genauen Ursache des Brandes dauern an.