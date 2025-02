Am helllichten Tag entführt: 16-Jährige gefunden (VIDEO)

Am Freitag war eine 16-jährige Schülerin aus Erfurt mitten am Tag in einen Transporter gezerrt worden. Nun wurde sie am Sonntagmittag in Prag am Flughafen wiederentdeckt – in Begleitung ihres Vaters.

Gegen ihren Vater wurde bereits am Samstag ein europäischer Haftbefehl wegen Freiheitsberaubung erlassen. Er wurde in der tschechischen Hauptstadt festgenommen.

Vom Vater in die Falle gelockt

Die Entführer sind ein Vater und sein Sohn, die aus Syrien stammen. Das Opfer ist die 16-jährige Tochter der Familie. Ein Polizeisprecher erklärte am Sonntag gegenüber BILD: „Die syrische Familie lebt in Erfurt, die 16-jährige Tochter war in einem normalen Kinderwohnheim untergebracht.“

Um seine Tochter in seine Gewalt zu bringen, soll der Vater sie zu einem vorgetäuschten Treffen mit einer Freundin gelockt haben, berichtet der Sender MDR. Das Mädchen hatte offenbar ein ungutes Gefühl und nahm eine Betreuerin mit – vermutlich die Frau, die später versuchte, die Entführung zu verhindern.

Video verbreitete sich schnell in sozialen Medien

Die Hintergründe dafür sind unklar. Allerdings soll der Vater kein Sorgerecht für das Mädchen haben. Laut MDR stand sie unter der Obhut des Jugendamtes und wurde in einer Schutzeinrichtung untergebracht. Das Video der Entführung sorgte für Aufregung in sozialen Medien.

Das online geteilte Material zeigte einen weißen Transporter, umringt von Menschen die versuchen das Auto am wegfahren zu hindern und Beweisfotos machen. Schließlich rast er mit offenstehender Tür weg.

Weitere Festnahmen im Zusammenhang mit dem Fall

Neben dem Vater wurde ein weiterer mutmaßlicher Mittäter von der Polizei in Prag gefasst. Zusätzlich konnte die Polizei in Erfurt einen zweiten Verdächtigen, der ebenfalls in das Verbrechen verwickelt sein soll, festnehmen. Laut den Behörden war der schnelle Fahndungserfolg der „guten und konstruktiven länderübergreifenden Zusammenarbeit“ zwischen den Polizeidienststellen zu verdanken.

Die Ermittlung läuft weiter, um alle Hintergründe und Beteiligten des Falles vollständig aufzuklären. Der Polizei zufolge befindet sich die Jugendliche in gutem gesundheitlichen Zustand.