Totes Baby in Mülltonne: „Bin in Panik geraten“

Im November des vergangenen Jahres ereignete sich in Wien-Favoriten ein schwerwiegender Fall, der die Öffentlichkeit erschütterte: Ein Neugeborenes wurde nur wenige Tage nach seiner Geburt getötet.

Ein forensisches Gutachten hat mittlerweile die volle Zurechnungsfähigkeit der Mutter des Kindes bestätigt, wie ihre Anwältin, Astrid Wagner, mitteilte. Dieses Gutachten schließt die Einweisung in eine forensisch-therapeutische Einrichtung aus – stattdessen erwartet die Frau eine Haftstrafe in einer Justizvollzugsanstalt.

Details zur Tat

Am 21. November verschwand ein knapp eine Woche altes Mädchen von der Frühchenstation der Klinik Favoriten. Die Polizei leitete nach einem Hinweis einer Pflegekraft sofort eine umfangreiche Suchaktion ein, die das Gelände des Krankenhauses und dessen Umgebung umfasste. Nur einen Tag später wurde der Säugling tot in einem Müllcontainer in der Nähe des Krankenhauses entdeckt.

Die Mutter wurde schnell als Tatverdächtige identifiziert und gestand in den Vernehmungen die Tat. Sie sagte aus, dass sie ursprünglich plante, „das Baby irgendwo im Freien abzulegen“. Als der Säugling, eingewickelt in einen Plastiksack, nicht aufhörte zu weinen, würgte sie das Baby. „Da bin ich in Panik geraten“, so die Mutter. Daraufhin schlug sie das Kind zu Boden und legte es in einen Müllcontainer.

Hintergründe und persönliche Umstände

Die Mutter schilderte in den Gesprächen mit dem Sachverständigen tiefgehende persönliche Probleme, darunter eine „verpatzte“ Kindheit, familiäre Spannungen sowie Panikattacken und Migräneanfälle. Zudem habe sie die Schwangerschaft nahezu geheim gehalten und sei überfordert gewesen, nachdem das Kind zur Welt gekommen war.

Die Anwältin der Beschuldigten rechnet dennoch mit einer Mordanklage durch die Staatsanwaltschaft, verweist jedoch darauf, dass „es durchaus Anhaltspunkte gibt, dass die Kindstötung unter Einfluss einer psychischen Ausnahmesituation geschehen ist“. Im Strafgesetzbuch gibt es einen eigenen Strafbestand für eine Kindstötung während der Geburt.