Bau-Riese verliert Kronzeugenstatus: 146 Millionen Euro Rekord-Kartellstrafe

Ein Ordner brachte ein ganzes Kartell zu Fall – und jetzt folgt die bisher härteste Konsequenz der österreichischen Rechtsgeschichte.

Das Wiener Kartellgericht hat die Geldbuße gegen den österreichischen Baukonzern STRABAG drastisch nach oben korrigiert: Statt der ursprünglich festgesetzten 45,4 Millionen Euro muss das Unternehmen nun 146 Millionen Euro zahlen – die höchste Kartellstrafe, die jemals in Österreich ausgesprochen wurde. Zum Vergleich: Die bisherigen Rekordstrafen lagen bei 70 Millionen Euro gegen die Billa-Mutter Rewe und 62,4 Millionen Euro gegen den Baukonzern Porr. Den entsprechenden Antrag stellte die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) am Mittwoch vor Gericht. Parallel dazu wurde STRABAG der Kronzeugenstatus entzogen.

Dem war eine Entscheidung des Obersten Gerichtshofs (OGH) aus dem Jahr 2023 vorausgegangen, wonach das Baukartellverfahren gegen den Marktführer trotz der bereits verhängten Millionenstrafe erneut geprüft werden müsse. Die BWB beantragte daraufhin eine gerichtliche Überprüfung des Beschlusses von 2021 – begründet mit „neuen vorliegenden Tatsachen und Beweismitteln“. Den Wettbewerbshütern zufolge hat STRABAG die „vollständige Einhaltung der Kooperationspflicht“ als Kronzeuge nicht erfüllt.

Verstoß gegen Kronzeugenpflichten

Vor dem Kartellgericht räumten die Rechtsvertreter von STRABAG ein, dass Hinweise auf mögliche Absprachen bei drei Bauprojekten im Rahmen des Kronzeugenprogramms nicht an die BWB weitergegeben worden waren. Das aufgedeckte Kartell erstreckte sich laut Wettbewerbsbehörde auf Tausende Projekte im Hoch- und Tiefbau quer durch Österreich – mit Schäden sowohl für öffentliche als auch für private Auftraggeber.

Kartell-Ursprung

Aufgedeckt wurde das Baukartell, nachdem 2016 bei der Kärntner Baufirma Kostmann ein Ordner mit einschlägigen Aufzeichnungen gefunden worden war. Die Ermittlungen der Bundeswettbewerbsbehörde begannen im Jahr 2017. Im Zuge des Verfahrens wurden mehr als 20 Bauunternehmen mit Kartellstrafen belegt, darunter Swietelsky mit 27,2 Millionen Euro sowie die Habau Group mit 26,3 Millionen Euro.