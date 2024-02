Bis zu 52 Grad: Darko heizt Haus mit Dosen (VIDEO)

Darko Milicevic, ein Mathematik- und Informatiklehrer aus Paracin, Serbien, hat mit seiner ungewöhnlichen Heizung aus Bierdosen für Aufsehen gesorgt. Inspiriert durch ein YouTube-Video, hat er ein Solarpanel entwickelt, das sein Haus an sonnigen Wintertagen beheizen kann.

Darko Milicevic ist nicht nur ein engagierter Mathematik- und Informatiklehrer, sondern auch ein kreativer Tüftler. Vor knapp einem Jahrzehnt sorgte er in ganz Serbien für Schlagzeilen mit seiner ungewöhnlichen Heizung aus Dosen. Obwohl er betonte, dass die Idee nicht seine eigene war, sondern er sie nur umgesetzt hat, war die Begeisterung groß.

Die Inspiration für seine Erfindung fand Darko auf YouTube. Mit leeren Bierdosen baute er einen improvisierten Solarpanel, der an sonnigen Wintertagen fast sein ganzes Haus heizen kann, unabhängig von der Außentemperatur. Der Solarpanel, eine schwarze Box, wird an der Außenwand des Hauses angebracht. Durch ein Loch in der Wand strömt die warme Luft ins Haus.

Die Herstellung dieser genialen Erfindung nahm einige Zeit in Anspruch. Darko begann bereits im Sommer mit dem Projekt und kaufte dafür Spanplatten, Styropor für die Isolierung, Farbe und Silikon. Vor dem Winter montierte er das Panel an die Südwand des Hauses, wo die Sonnenstrahlen am stärksten sind. Sein Solarpanel von einem Quadratmeter kann an einem sonnigen Tag bis zu 700 Watt Leistung erzeugen.

„Seit dem vergangenen Sommer habe ich kontinuierlich an einem Heizsystem aus Dosen gearbeitet. An sonnigen Tagen, unabhängig von der Außentemperatur, strömt warme Luft aus dem System. Am 31. Dezember 2015 war es klar und die Außentemperatur lag bei -5 Grad, aber aus dem System kam Luft mit einer Temperatur von über 50 Grad Celsius“, teilte Darko 2016 auf Facebook mit und veröffentlichte Fotos, die den Herstellungsprozess seiner Heizung dokumentieren.

Die Reaktionen auf seine Erfindung waren überwältigend. Die Menschen in den sozialen Netzwerken zeigten sich besonders beeindruckt von der Temperatur der Luft, die dieses „Heizgerät“ ins Haus blies. Im Laufe der Jahre hat Darko das System weiter modernisiert und ist damit ein leuchtendes Beispiel für kreative Problemlösungen.