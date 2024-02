Frau schläft vier Jahre lang neben ihrem toten Mann

In Starosiverskaja, nahe Sankt Petersburg, wurde eine Mutter namens Svetlana entdeckt, die den Leichnam ihres Ehemannes vier Jahre lang in ihrem Haus aufbewahrt hatte. Die Kinder wurden daraufhin aus dem Haushalt entfernt und die Mutter zur psychiatrischen Untersuchung geschickt.

In einer schockierenden Entdeckung in Starosiverskaja, nahe Sankt Petersburg, fanden die Behörden den mumifizierten Körper von Vladimir, der vier Jahre lang von seiner Frau Svetlana (50) im Schlafzimmer aufbewahrt wurde. Die Polizei wurde alarmiert und eine gerichtsmedizinische Untersuchung wurde angeordnet, nachdem keine Anzeichen eines gewaltsamen Todes festgestellt wurden.

Die Familie, bestehend aus elfjährigen Zwillingen, einem achtjährigen Jungen und einem siebzehnjährigen Mädchen, wurde mehrmals vom Sozialdienst besucht. Erst kürzlich stießen sie auf den Leichnam von Vladimir. Die Kinder wurden daraufhin in eine soziale Einrichtung gebracht, während Svetlana zur psychiatrischen Untersuchung geschickt wurde.

Maßnahmen des Sozialdienstes

Svetlana erklärte, dass sie ihren Ehemann nicht begraben habe, weil es sein Wunsch gewesen sei und sie im selben Bett schlief, in dem sie den Körper aufbewahrt hatte. Die Behörden fanden im Familienhaus Gegenstände, die mit „Okkultismus in Verbindung gebracht werden“, wie Amulette, Schädel, Tarotkarten, Bilder von Anubis (Gott der Unterwelt, Einbalsamierung und Jenseitsleben in der ägyptischen Mythologie).

Hintergrund der Familie

Der Sozialdienst reagierte zum ersten Mal im Jahr 2021, als eines der jüngeren Kinder aufhörte, zur Schule zu gehen. Lokale Medien berichten, dass die Familie etwa zehn Mal kontaktiert wurde und dass sich die Nachbarn nie über sie beschwert haben.