Migranten in Unterwäsche an serbischer Grenze ausgesetzt!

Die britische Zeitung „The Guardian“ hat schockierende Videoaufnahmen veröffentlicht, die Gruppen von Männern in Unterwäsche bei eisigen Temperaturen zeigen. Es wird angenommen, dass sie von der serbischen Grenze nach Nordmazedonien abgeschoben wurden. Die Aufnahmen, welche von der nordmazedonischen NGO Legis zur Verfügung gestellt wurden, haben eine Welle der Empörung ausgelöst. Menschenrechtsgruppen und die EU-Kommissarin für Menschenrechte fordern eine schnelle Untersuchung.

Die britische Zeitung „The Guardian“ hat verstörende Videoaufnahmen veröffentlicht, die zeigen, wie Gruppen von Männern in Unterwäsche bei eisigen Temperaturen von der serbischen Grenze nach Nordmazedonien abgeschoben werden. Die Aufnahmen wurden von einem Einheimischen in der Nähe des Dorfes Lojane, nahe der Grenze zu Serbien, gemacht und am 10. Februar an die nordmazedonische NGO Legis übergeben.

Eskalation der Misshandlung

„Die Aufnahmen sind ein Beweis für die Eskalation der Misshandlung von Migranten an den europäischen Grenzen“, betonen Menschenrechtsgruppen. Legis behauptet, dass dieser Vorfall der zweite von zwei beleidigenden und „erniedrigenden“ Behandlungen von Migranten innerhalb von 24 Stunden war. Die serbischen Behörden hätten mehr als 50 Menschen gezwungen, sich nackt oder bis auf die Unterwäsche auszuziehen, bevor sie gezwungen wurden, nach Nordmazedonien zurückzukehren.

Jasmin Rezepi, Präsident von Legis, erklärte, dass diese „verstörenden und erniedrigenden“ Abschiebungen von Migranten kurz nach einem Gipfel zur Grenzzusammenarbeit zwischen der EU und Serbien stattfanden. Der Gipfel zielte darauf ab, die serbische Grenze gegen Menschenschmuggeloperationen zu stärken. „Diese Vorfälle ereignen sich, wenn die EU Beschränkungen für Migranten auf der Route vorbereitet, und in diesem Fall nur wenige Tage nach dem Gipfel zur Grenzzusammenarbeit zwischen der EU und Serbien. Jetzt sehen wir den direkten Einfluss und die Folgen“, sagte Rezepi.

Anstieg der Abschiebungen

Rados Djurovic, Geschäftsführer des Zentrums für Asylschutz in Serbien, berichtete von einem Anstieg der Abschiebungen von Migranten von Serbien nach Nordmazedonien seit Beginn des Jahres. „Wir können sagen, dass dies jetzt eine regelmäßige Praxis ist“, sagte er.

Dunja Mijatovic, Menschenrechtskommissarin des Europarats, forderte die serbischen Behörden zu einer schnellen Untersuchung auf. „Es scheint, dass diese Aktionen gegen die Europäische Menschenrechtskonvention verstoßen, die Abschiebungen und kollektive Abschiebungen verbietet, sowie gegen andere internationale Standards, die einen echten und effektiven Zugang zum Asyl für diejenigen fordern, die es suchen“, sagte sie.

Mijatovic fügte hinzu, dass die Misshandlungen an der Grenze zu Nordmazedonien auf Misshandlungen von gefährdeten Menschen an den Grenzen in ganz Europa hinweisen, und bezeichnete die weit verbreitete Praxis illegaler Abschiebungen als „dringendes paneuropäisches Problem“.