Blumen & Schoki: So gönnen sich Österreicher Liebe!

Zum Tag der Liebe wird die Geldbörse weiter geöffnet: 85 Euro investieren Österreicher heuer in Valentinsgeschenke – ein deutlicher Anstieg, der dem Handel Millionen beschert.

Österreicherinnen und Österreicher greifen zum Valentinstag tiefer in die Tasche als im Vorjahr. Rund 68 Prozent der Bevölkerung planen, ihren Liebsten eine Freude zu bereiten, wie der aktuelle Consumer Check des Handelsverbands in Zusammenarbeit mit Reppublika Research zeigt. Pro Person werden durchschnittlich 85 Euro für Geschenke ausgegeben – ein deutlicher Anstieg gegenüber den 70 Euro aus dem Vorjahr. Der heimische Handel rechnet mit Einnahmen von etwa 200 Millionen Euro.

Beliebteste Geschenke

An der Spitze der beliebtesten Präsente stehen Blumen und Pflanzen mit 57 Prozent, gefolgt von Süßigkeiten mit 23 Prozent und gemeinsamen Restaurantbesuchen mit 16 Prozent. Interessant dabei: Männer entscheiden sich häufiger für floristische Geschenke, während Frauen bevorzugt zu Schokolade und anderen Süßwaren greifen. Die Beschenkten kommen hauptsächlich aus dem engsten Umfeld – vorrangig Partnerinnen und Partner (34 Prozent), aber auch Mütter (zwölf Prozent) sowie Freundinnen und Freunde (acht Prozent) werden bedacht.

„Ob Blumen, Süßigkeiten oder persönliche Aufmerksamkeiten, viele Menschen nutzen den Tag der Liebe ganz bewusst, um Nähe und Wertschätzung zu zeigen„, so Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbands.