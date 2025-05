Blutige Attacke vor Bankfiliale: Passanten jagen Räuber

Couragierte Passanten werden zu Helden: Als ein betrunkener Mann einer 21-Jährigen die Handtasche entreißt und sie dabei verletzt, greifen Zeugen beherzt ein.

Ein 26-jähriger Afghane wurde am Sonntagabend in Wien-Favoriten festgenommen, nachdem er einer jungen Frau die Handtasche geraubt hatte. Der Vorfall ereignete sich gegen 19:45 Uhr vor einer Bankfiliale in der Buchengasse, wo der Mann der 21-Jährigen die Tasche entriss. Bei dem Überfall wurde die Frau verletzt, zudem riss der Lederriemen ihrer Handtasche.

Helfer stoppen Täter

Couragierte Passanten, die den Raub beobachteten, nahmen sofort die Verfolgung des Täters auf. An der Kreuzung Rotenhofgasse/Columbusgasse gelang es den Zeugen, den flüchtenden Mann zu stoppen und bis zum Eintreffen der Beamten der Polizeiinspektion Juchgasse festzuhalten. Ein beim Verdächtigen durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von rund 1,6 Promille.

Der Mann befindet sich derzeit in Polizeigewahrsam, während die Ermittlungen in dem Fall weiterlaufen.

Favoriten als Brennpunkt

Laut aktueller Polizeistatistik wurden im Jahr 2024 in Wien-Favoriten bereits mehr als 60 Fälle von Handtaschenraub und ähnlichen Straßenraubdelikten angezeigt. Der 10. Bezirk zählt damit zu den Wiener Hotspots für derartige Straftaten.

Im aktuellen Fall handelten die Passanten rechtlich korrekt: Das österreichische Strafgesetzbuch (§ 80 StPO) erlaubt bei sogenannten „Anhaltungstatbeständen“ wie einem Raub die vorläufige Festnahme durch Zivilpersonen, wenn der Täter auf frischer Tat ertappt wird und Fluchtgefahr besteht. Dabei müssen allerdings die Grenzen der Verhältnismäßigkeit eingehalten werden.