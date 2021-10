C. Ronaldo kauft sich Monster-Auto von Kroaten um 9,5 Mio Euro

Einer der besten Fußballspieler der Welt, Cristiano Ronaldo, hat sich ein neues Luxus-Vierrad gegönnt.

Ronaldo kaufte sich den Bugatti “Centodieci”, ein Auto, das weltweit in nur 10 Exemplaren produziert wurde. Der neue Bugatti erreicht 100 km/h in 2,4 Sekunden und 200 km/h in 6,1 Sekunden, während seine Höchstgeschwindigkeit bis zu 380 km/h beträgt. Der Preis konnte sich auch sehen lassen: Unglaubliche 9,5 Millionen Euro blätterte der Manchester United Kicker hin. Ronaldo hat bereits einen Bugatti in seiner Garage, und zwar den teuersten. Vor zwei Jahren zahlte er für das Meisterwerk „La Voatur Noara“ 16,5 Millionen Euro.

Rimac Erfolgsstory

Der neue Besitzer von Bugatti wurde im Juli dieses Jahres der berühmte 33-jährige Kroate Mate Rimac. In nur 12 Jahren hat es Rimac vom Besitzer eines in einer Garage gegründeten Startup-Unternehmens zur Spitze des berühmten französischen Unternehmens zur Herstellung von Sportwagen geschafft. Der erfolgreiche Erfinder entwarf auch das erste kroatische Elektroauto „Concept One“, das in 6,2 Sekunden von 0 auf 200 Stundenkilometer beschleunigt.