Connecting Futures: Innovation, Integration & Impact“ kommt nach Wien

Am 11. September 2025 wird Wien zum Treffpunkt für Innovation, Integration und internationale Zusammenarbeit. Unter dem Titel Connecting Futures: Innovation, Integration & Impact lädt die Veranstaltung in den Impact Hub Vienna zu einem Austausch zwischen Start-up-Gründern, jungen Fachkräften, Investoren, Unternehmern und Mitgliedern der Diaspora ein.

Organisiert wird das Event von der BH Futures Foundation, Business Women of BH, MenteeHub und der Plattform MakingItInAustria. Ziel ist es, den Wissenstransfer zu fördern, neue Partnerschaften zu knüpfen und die Verbindung zwischen Österreich und den Ländern des westlichen Balkans zu stärken.

Im Mittelpunkt stehen Themen wie Karriereentwicklung, Integration und die Chancen, die Wien internationalen Talenten bietet. Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit inspirierenden Rednerinnen und Rednern sowie Erfolgsgeschichten aus der Praxis. Darüber hinaus bietet die Veranstaltung reichlich Gelegenheit für Networking – denn oft entstehen gerade in informellen Gesprächen die Ideen, die den Weg in neue Märkte ebnen.

HARD FACTS

Datum: 11. September 2025

11. September 2025 Beginn: 16:00 Uhr

16:00 Uhr Ort: Impact Hub Vienna, Lindengasse 56, 1070 Wien

„Connecting Futures“ möchte Wien für einen Tag zum Hotspot für Innovation und internationale Vernetzung machen – ein Ort, an dem lokale und globale Business-Communities zusammenfinden.