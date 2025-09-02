AMS-Geld: Ab Donnerstag können sich viele Arbeitslose freuen!

Wer auf Geld vom AMS wartet, sollte den Kalender im Blick behalten. Die August-Leistungen werden erst in den kommenden Tagen ausgezahlt.

Zahlreiche Bezieher von AMS-Leistungen erhalten regelmäßig finanzielle Unterstützung auf ihr Konto überwiesen. Dies betrifft vorrangig Arbeitslose, aber auch Teilnehmer an Schulungsmaßnahmen und anderen AMS-Programmen. Die Auszahlung erfolgt – ähnlich wie bei Pensionen – stets im Nachhinein für den vorangegangenen Monat.

Konkret werden die August-Leistungen am 4. September auf die Konten der Bezugsberechtigten überwiesen. Wer seine Zahlungen per Post erhält, kann mit dem Eintreffen am 8. September rechnen.

Kommende Auszahlungstermine

Für die kommenden Monate gelten folgende Auszahlungstermine: Die September-Leistungen werden am 6. Oktober per Überweisung und am 8. Oktober postalisch zugestellt. Für Oktober erfolgt die Banküberweisung am 5. November, der Postversand am 7. November.

Die November-Zahlungen werden am 4. Dezember überwiesen beziehungsweise am 9. Dezember per Brief zugestellt. Die Dezember-Leistungen fließen schließlich am 7. Jänner 2026 auf die Konten oder treffen am 9. Jänner 2026 per Post ein. Das AMS publiziert diese Termine bereits langfristig auf seiner offiziellen Website, um Beziehern eine verlässliche Planungsgrundlage zu bieten.

Bei beiden Auszahlungsarten – sowohl per Überweisung als auch per Post – gilt das gleiche Prinzip der nachträglichen Zahlung. Das bedeutet, dass beispielsweise das Arbeitslosengeld für den September erst im Oktober ausgezahlt wird, unabhängig davon, ob man die Zahlung elektronisch oder per Brief erhält.

Ausstehende Änderungen

Eine bedeutsame Änderung im AMS-System lässt derweil noch auf sich warten: Die von der Regierung beschlossene Regelung, die Arbeitslosen in den meisten Fällen eine geringfügige Nebenbeschäftigung untersagen wird, tritt erst im Jänner 2026 in Kraft.