Drogenring zerschlagen: Polizei stellt Ware im Wert von 2,5 Mio. Euro sicher

Monatelange Ermittlungen, vier Festnahmen und ein spektakulärer Fund: Wiener Drogenfahnder stellten Crystal Meth, Kokain und Bargeld in beeindruckenden Mengen sicher.

Wiener Drogenfahnder verzeichneten einen bedeutenden Erfolg im Kampf gegen den organisierten Rauschgifthandel. Nach monatelangen Ermittlungen gelang es Beamten des Landeskriminalamts Wien, Außenstelle Zentrum-Ost, in Kooperation mit dem Bundeskriminalamt, drei Verdächtige festzunehmen. Die Männer aus Serbien, Bosnien und Marokko wurden Anfang August bei dem Versuch gefasst, 12,5 Kilogramm Crystal Meth sowie 2,2 Kilogramm Kokain in Wien zu verkaufen.

Bei der koordinierten Aktion unterstützten Spezialeinheiten des EKO Cobra. Laut einem Sprecher der APA bestehen Hinweise auf Verbindungen der Festgenommenen zur organisierten Kriminalität. Die Ermittlungen wurden nach diesem ersten Zugriff fortgesetzt und führten Ende August zu einem weiteren Erfolg.

Zweiter Drogenfund

Mit Unterstützung der Wiener Einsatzgruppe Alarmabteilung (WEGA) durchsuchten die Fahnder eine als Bunkerwohnung bezeichnete Unterkunft. Dabei stellten die Beamten 14 Kilogramm Kokain und Bargeld in Höhe von 47.500 Euro sicher. Ein vierter Tatverdächtiger serbischer Herkunft wurde vor Ort festgenommen.

Insgesamt beschlagnahmten die Ermittler bei beiden Operationen 12,5 Kilogramm Crystal Meth und 16,2 Kilogramm Kokain. Der geschätzte Straßenverkaufswert der sichergestellten Drogen beläuft sich auf etwa 2,5 Millionen Euro. Crystal Meth, auch bekannt als Methamphetamin, gilt als eine der gefährlichsten synthetischen Drogen und erzielt auf dem Schwarzmarkt Preise zwischen 80 und 120 Euro pro Gramm. Kokain wird im Straßenhandel für etwa 60 bis 80 Euro pro Gramm verkauft.

Die Operation gilt als einer der größten Schläge gegen den organisierten Drogenhandel in Wien im Jahr 2024. Die umfangreichen Ermittlungen laufen sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene weiter. Die Polizei prüft mögliche Verbindungen zu weiteren Drogenrinknetzwerken, die zwischen den Balkanstaaten und Westeuropa operieren.