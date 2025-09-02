Erdbeben erschüttert beliebtes Urlaubsland!

Grollen und Erschütterungen versetzten am Dienstagmorgen Anwohner in Südtirol und Österreich in Alarmbereitschaft. Ein Erdbeben der Stärke 3,8 machte sich bemerkbar.

Am Dienstagmorgen erschütterte ein Erdbeben der Stärke 3,8 auf der Richterskala die Region Südtirol nahe der österreichischen Grenze. Der Österreichische Erdbebendienst (GeoSphere Austria) registrierte die seismische Aktivität um 9.49 Uhr. Das Epizentrum befand sich im Gebiet um Schlanders, wobei der nächstgelegene größere österreichische Ort Nauders in Tirol etwa 16 Kilometer entfernt liegt.

Spürbare Auswirkungen

Aufgrund der geringen Tiefe des Erdbebenherds war das Naturereignis in Teilen Österreichs deutlich wahrnehmbar. Anrainer berichteten von einem vernehmbaren Grollen des Untergrunds sowie spürbaren Erschütterungen. Bei einem Beben dieser Magnitude können im unmittelbaren Bereich des Epizentrums vereinzelt auch leichte Gebäudeschäden auftreten.

⇢ Morgenpanik im Urlaubsland: Zwei Erdbeben innerhalb von vier Minuten



📍 Ort des Geschehens

Keine Schäden gemeldet

Trotz der deutlich spürbaren Erschütterungen wurden bislang weder im Epizentrumsbereich noch in den angrenzenden österreichischen Gebieten Sach- oder Personenschäden gemeldet. Die Behörden in Südtirol sowie die österreichischen Einsatzkräfte beobachten die Situation weiterhin aufmerksam.

Das aktuelle Erdbeben reiht sich in die typische seismische Aktivität der Grenzregion Südtirol-Tirol ein. Historisch betrachtet treten in diesem Gebiet immer wieder spürbare Erdbeben auf, wobei das Ereignis mit einer Magnitude von 3,8 im mittleren Bereich der in den letzten Jahren registrierten Beben liegt. Stärkere Schäden sind in der Region selten, da die meisten Erschütterungen moderat ausfallen.