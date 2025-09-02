Blutige Messerattacke: 27-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Auf offener Straße eskalierte ein Gespräch zur brutalen Messerattacke. Das Opfer kämpft um sein Leben, während der Täter spurlos verschwand.

In Wien-Brigittenau kam es am gestrigen Montag, dem 1. September 2025, gegen 17:30 Uhr zu einer blutigen Auseinandersetzung. Ein 27-jähriger Mann erlitt in der Klosterneuburger Straße mehrere Messerstiche und schwebt in Lebensgefahr. Laut Augenzeugenberichten ging der Attacke ein Gespräch zwischen dem Opfer und einem bislang unbekannten Mann auf offener Straße voraus.

📍 Ort des Geschehens

Die Wiener Berufsrettung leistete am Tatort notfallmedizinische Versorgung und brachte den Schwerverletzten umgehend in ein nahegelegenes Krankenhaus. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Angreifer unerkannt entkommen.

Laufende Ermittlungen

Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum-Ost, hat inzwischen die Ermittlungen übernommen. Der Täter ist weiterhin flüchtig und wird von der Polizei gesucht.

Die Hintergründe der Tat liegen derzeit noch völlig im Dunkeln. Die Wiener Polizei bittet Zeugen, sich zu melden, falls sie Beobachtungen zur Tat oder zum flüchtigen Angreifer gemacht haben.

