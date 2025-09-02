Spar: Diese Änderungen betreffen jetzt alle Kunden!

Digitale Revolution im Supermarkt: Spar macht sein komplettes Sortiment von 25.000 Artikeln transparent und ermöglicht Kunden umfassende Produktrecherche per App oder Website.

Kunden von Spar, Eurospar und Interspar können ab sofort über 25.000 Lebensmittelartikel digital recherchieren. Die neue „Spar-Produktwelt“ ermöglicht den Zugriff auf Preisinformationen, Herkunftsangaben und Verfügbarkeitsdaten des gesamten Sortiments. Die Datenbank ist sowohl in der Spar-App über ein neu eingeführtes Symbol als auch auf der Unternehmenswebsite abrufbar.

Mit dieser Entwicklung setzt der Lebensmittelhändler einen weiteren Meilenstein in Richtung transparenter und zukunftsorientierter Kundenkommunikation. Für die Nutzung innerhalb der App ist lediglich ein Update erforderlich – für iOS-Geräte seit 1. September, für Android-Nutzer aus technischen Gründen seit dem 3. September. Alternativ steht die Plattform unter www.spar.at/produktwelt zur Verfügung.

Das System greift auf die Unternehmensdatenbank zu und aktualisiert Informationen kontinuierlich, etwa bei Aktionen, Sortimentserweiterungen oder regionalen Angeboten. Alle Produkt-, Preis- und Verfügbarkeitsdaten werden dabei in Echtzeit direkt aus dem internen Warenwirtschaftssystem übertragen, sodass Änderungen unmittelbar sichtbar werden. Für die Nutzung in der App ist keine zusätzliche Anmeldung erforderlich.

Umfassende Transparenz

„Mit der Spar-Produktwelt erreichen wir ein neues Niveau bei Transparenz und Kundenservice. Verbraucher können sich jetzt jederzeit digital, unkompliziert und datensparsam über unser vielfältiges Sortiment informieren„, erklärt Spar-Vorstand Markus Kaser. Die digitale Plattform umfasst das komplette Angebot – von regionalen Spezialitäten über Eigenmarken bis hin zu Markenprodukten.

Konsumenten können gezielt nach Artikeln suchen, deren Verfügbarkeit im bevorzugten Markt prüfen und erhalten vollständige Preistransparenz. Das Hauptziel besteht darin, interessierten Kunden schnell und unkompliziert Zusatzinformationen bereitzustellen.

Digitales Schaufenster

Die Frage „Gibt’s das bei meinem Spar-Supermarkt?“ lässt sich nun mit wenigen Klicks beantworten. Die neue Plattform fungiert praktisch als digitales Schaufenster für das Sortiment aller teilnehmenden Märkte.

Mit dieser Lösung positioniert sich Spar als erster großer Lebensmittelhändler in Österreich, der eine vollständige, tagesaktuelle Sortiments- und Preistransparenz für alle Eigenfilialen digital zur Verfügung stellt. Während Konkurrenten wie Rewe (Billa, Billa Plus, Penny), Hofer und Lidl zwar digitale Flugblätter, Aktionen und teilweise Online-Shops anbieten, geht Spar mit der kompletten Sortimentsansicht einen Schritt weiter.

Aktuell umfasst die Spar-Produktwelt das Angebot sämtlicher unternehmenseigener Filialen in Österreich – darunter Spar, Eurospar, Interspar, Spar-Gourmet und Maximarkt. In einem nächsten Entwicklungsschritt sollen auch die Märkte der selbständigen Spar-Kaufleute und deren oft regionales Sortiment integriert werden, sofern diese dem zustimmen.