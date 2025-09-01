Lidl streicht die Mehrwertsteuer auf diese Produkte!

Preisoffensive im Bio-Segment: Der Discounter Lidl Österreich streicht für einen Monat die Mehrwertsteuer bei seiner heimischen Bio-Eigenmarke und senkt damit die Preise deutlich.

Lidl Österreich verzichtet für einen Monat auf die Mehrwertsteuer bei seiner Bio-Eigenmarke „Ein gutes Stück Heimat“. Dadurch sinken die Preise für mehr als 100 Artikel um mindestens zehn Prozent. Diese Initiative ist ein weiterer Schritt in der Preissenkungsstrategie des Discounters, der zugunsten der Kundschaft auf Gewinnmargen verzichtet. Seit Jännerbeginn hat das Unternehmen bereits bei über 900 Produkten die Preise reduziert und setzt nun mit den Entlastungen im Bio-Segment nach. Auch bei dieser Aktion trägt Lidl Österreich sämtliche Kosten vollständig selbst.

Effiziente Geschäftsstrategie

Der Lebensmittelhändler erklärt, dass sein Geschäftsmodell solche Preisvorteile ermöglicht: „Ein durchdachtes Sortiment, effiziente Betriebsprozesse, schlanke Strukturen und Synergien im Einkauf“ schaffen Kostenvorteile, die kontinuierlich an die Verbraucher weitergegeben werden. Von dieser Strategie profitieren nicht nur die Kunden, sondern auch die heimische Landwirtschaft und die biologische Vielfalt. Da Verbraucher zunehmend auf Herkunft, Qualität und nachhaltige Produktionsmethoden achten, bleibt das Bio-Segment für Lidl Österreich strategisch bedeutsam. Die österreichische Bio-Eigenmarke steht dabei für kurze Transportwege, Transparenz und ein vollständig österreichisches Bio-Angebot zu fairen Preisen.

Ausgezeichnete Qualität

Die Qualität der Eigenmarke wurde kürzlich durch externe Bewertungen bestätigt: Greenpeace stufte „Ein gutes Stück Heimat“ im Gütesiegel-Check als „sehr vertrauenswürdige Marke“ ein. Zudem erhielt die Bio-Eigenmarke zum zweiten Mal das internationale Nachhaltigkeitssiegel „Green Brands Austria“. Um diese Auszeichnungen zu erlangen, durchlaufen die Produkte laut Unternehmensangaben einen umfassenden Validierungsprozess auf Lieferantenebene.

Dabei werden Rohstoffgewinnung, Transport, Energie- und Ressourcenverbrauch, Emissionen, Abfallmanagement sowie produktbezogene Zertifizierungen eingehend geprüft.