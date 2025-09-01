„Die wichtigste Schlacht“ – Dodik richtet rührende Botschaft an Halid Bešlić

Der ehemalige Präsident der Republika Srpska (serbischer Landesteil Bosniens), Milorad Dodik, hat dem erkrankten bosnischen Sänger Halid Bešlić öffentlich Genesungswünsche übermittelt. „Dem großen Sänger und guten Menschen Halid Bešlić wünsche ich, dass er die wichtigste Schlacht gewinnt, die um seine Gesundheit“, schrieb Dodik auf der Plattform X. Er fügte hinzu: „Deine Lieder haben Generationen begleitet – jetzt ist es Zeit, dass wir zu dir stehen.“

Beslic wird derzeit auf der nephrologischen Station des Universitätsklinikums Sarajevo behandelt. Der beliebte Interpret musste bereits mehrere Konzerte absagen – neben dem ursprünglich für den 27. August in Gradacac geplanten Auftritt wurden auch die Konzerte in Ludbreg und Split (13. September) offiziell gestrichen. Schon damals wurde bekannt, dass der Künstler gesundheitliche Probleme hat und eine Rehabilitation beginnen muss. Die Veranstalter teilten auf der Facebook-Seite „Visit Gradacac“ mit: „Halid ist gezwungen, sich derzeit seiner Gesundheit zu widmen und einen Rehabilitationsprozess zu beginnen.“

Ticketinhaber für das abgesagte Split-Konzert erhalten laut Eventim eine automatische Rückerstattung der Kaufpreise.

Leberprobleme bestätigt

Inzwischen hat sich auch Beslics Manager zu den Gründen für den Krankenhausaufenthalt geäußert. „Der Zustand ist stabil. Es gibt Probleme mit der Leber, die nicht richtig funktioniert. Die Ärzte arbeiten jetzt daran, sie zu reinigen“, erklärte er gegenüber dem IN Magazin. „Die Behandlung wird sicherlich einige Zeit in Anspruch nehmen. Wir haben vorsorglich Konzerte abgesagt, um zusätzlichen Stress zu vermeiden und damit keine Spekulationen aufkommen, ob sie stattfinden werden oder nicht.“

Das Management des Künstlers zeigt Verständnis für die Enttäuschung der Fans, verspricht aber ein baldiges Wiedersehen. Alle Anhänger hoffen nun auf eine rasche Genesung und die Rückkehr des Sängers auf die Bühne. Für Dezember-Fans gibt es jedoch eine gute Nachricht: Das geplante Konzert in der Arena Zagreb am 20. Dezember bleibt im Terminkalender. „Wir haben das Konzert in Zagreb im Dezember nicht abgesagt“, bestätigte der Manager und bejahte die Frage, ob der Sänger bis dahin wieder gesund sein werde. Der Termin wird weiterhin auf Beslics offizieller Instagram-Seite beworben.

Optimistischer Ausblick

„Er ist bei Bewusstsein und geht gut mit der Situation um. Das ist typisch Halid – was auch immer kommt, er nimmt es an“, schloss der Manager optimistisch.