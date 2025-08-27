„Mir geht es schlecht“: Fans bangen um Halid Beslic

Sorge um Balkan-Star Halid Beslic: Nach mehreren Auftritten unter Schmerzen liegt der Sänger nun im Krankenhaus – sein Konzert in Split fällt aus.

Halid Beslic muss Konzert in Split aus gesundheitlichen Gründen absagen. Der bekannte Sänger wurde ins Universitätsklinikum Sarajevo eingeliefert, wie der Veranstalter mitteilte. Fans, die bereits Tickets für den geplanten Auftritt am 13. September erworben haben, erhalten automatisch eine Rückerstattung über Eventim.

Die Absage in Split reiht sich in eine Serie von Konzertabsagen des Künstlers ein. Bereits zuvor musste Beslic seine geplanten Auftritte in Gradacac und Ludbreg Ende August beziehungsweise Anfang September streichen. Sein letztes Konzert in Banja Luka absolvierte der Sänger unter sichtlichen Schmerzen.

Auftritt unter Schmerzen

„Ich bin kaum hergekommen. Mir geht es schlecht, es schmerzt hier, es schmerzt dort, aber die Arbeit muss erledigt werden“, gestand er damals dem Publikum, das ihn mit aufmunterndem Applaus unterstützte. Beobachter bemerkten, dass Beslic den Großteil seines Auftritts im Sitzen verbrachte und sich nur mühsam auf der Bühne bewegte.

Management bestätigt Rehabilitationsphase

Das Management des Sängers bestätigte offiziell, dass sich Beslic einer intensiven Rehabilitationsphase widmen muss. Die Veranstalter seiner abgesagten Konzerte sicherten den Fans zu, nach seiner Genesung neue Termine anzubieten. Sowohl für Gradačac als auch für Split sind Ersatzkonzerte geplant, sobald der Gesundheitszustand des Künstlers dies zulässt.

Gesundheitliche Vorgeschichte

Derzeit wird der Musiker auf der nephrologischen Station (Nierenstation) des Universitätsklinikums in Sarajevo behandelt. Über die genaue Diagnose ist nichts bekannt, allerdings kämpft Beslic seit Jahren mit verschiedenen gesundheitlichen Problemen. Ein schwerer Verkehrsunfall im Jahr 2009 hatte bei ihm zum Verlust eines Auges sowie zu erheblichen Lungenverletzungen geführt. In der Folge wurde ihm ein Stent (Gefäßstütze) eingesetzt.

Zudem leidet der Sänger an Diabetes. Diese chronische Erkrankung erfordert kontinuierliche medizinische Betreuung und kann bei unzureichender Kontrolle zu schwerwiegenden Komplikationen führen, insbesondere in Verbindung mit den Langzeitfolgen seines Unfalls von 2009.