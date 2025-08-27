Blauer Alarm: „Smurf-Spray“ entlarvt Angreifer und Vergewaltiger tagelang

Ein blauer Farbsprühnebel markiert Angreifer für Tage – das neue „Schlumpf-Spray“ erobert das Internet als legale Alternative zu verbotenen Selbstverteidigungsmitteln.

Wer nachts allein unterwegs ist, greift oft zu Vorsichtsmaßnahmen: Den Schlüssel griffbereit halten oder den eigenen Standort mit Freunden teilen gehört für viele Frauen zur Routine. Ein neues Selbstverteidigungsmittel verspricht nun zusätzlichen Schutz: Ein blaues Farbspray, das Angreifer für bis zu drei Tage deutlich kennzeichnet und so ihre spätere Identifizierung ermöglicht.

Legale Alternative

Das auch als „Schlumpf-Spray“ bekannte Produktes erfreut sich im Internet bereits großer Beliebtheit. Der entscheidende Vorteil gegenüber anderen Selbstverteidigungsmitteln: Im Gegensatz zu Tasern oder Pfeffersprays, die in Österreich unter das Waffengesetz fallen, ist das Farbspray vollkommen gesetzeskonform.

Nach dem österreichischen Waffengesetz gelten bereits CS-Gas-Sprayas ab einem Inhalt von 20 Milliliter oder Elektroschockgeräte als Waffen der Kategorie D. Für den Besitz ist ein Nachweis der Volljährigkeit sowie ein sauberes Vorstrafenregister erforderlich. Farbsprays fallen hingegen nicht unter diese Bestimmungen, da sie keine Reizstoffe enthalten.

Experten bestätigen, dass das Spray legal ist, da es keine Reizstoffe, sondern in der Regel nur unbedenkliche Lebensmittelfarben enthält. Die verwendete blaue Lebensmittelfarbe E 133 (Brilliantblau FCF) ist dermatologisch unbedenklich und wird auch in der Kosmetikindustrie verwendet.

Polizei skeptisch

Während Hersteller eine Reichweite von bis zu drei Metern und eine Markierungsdauer von mehreren Tagen versprechen, zeigen sich Sicherheitsexperten zurückhaltend. Die Wiener Polizei betont, dass die Wirksamkeit stark von den Umständen abhänge: Bei Regen oder starkem Wind könne die Treffsicherheit deutlich eingeschränkt sein.

Zudem warnen Experten vor falscher Sicherheit: Die blaue Markierung sei nur dann hilfreich, wenn der Angreifer anschließend auch tatsächlich gefasst wird. Als primäres Verteidigungsmittel sei es daher nicht als Ersatz für etablierte Sicherheitsmaßnahmen zu sehen.

Erhältlich sind die Sprays mittlerweile in verschiedenen Online-Shops für 15 bis 25 Euro sowie in ausgewählten Sicherheitsfachgeschäften.