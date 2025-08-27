Jugo-Nostalgie: Dieses alte Paprika-Rezept weckt Erinnerungen

Knackig, aromatisch und voller Erinnerungen – dieses traditionelle Rezept für eingelegte Paprika bewahrt nicht nur Gemüse, sondern auch ein Stück kulinarisches Erbe.
Dieses traditionelle Rezept für eingelegte Paprika mit Knoblauch bringt uns zurück in die Zeit alter Hausküchen. Die saftigen, in einer milden Mischung aus Essig, Zucker und Gewürzen marinierten Paprika sind die perfekte Ergänzung zu jeder Mahlzeit und eignen sich hervorragend für Wintervorräte. Die Zubereitung ist einfach, und das Ergebnis sind aromatische, schmackhafte Paprika, die monatelang haltbar sind.
Rezeptinfos
Küche: hausgemacht / balkanisch
Gerichtstyp: Wintervorrat / Beilage
Zubereitungszeit: 30-40 Minuten + 24 Stunden Ruhezeit
Gesamtzeit: 24-25 Stunden
Kalorien: etwa 55 kcal pro Portion (1 kleines Glas)
Anzahl der Portionen: 6-8 Gläser
Schwierigkeitsgrad: leicht
Zutaten
4 kg geputzte Paprika
80 g Salz
60 ml Öl
80 g Zucker
180 ml Alkoholessig (9%)
700 ml Wasser
2 g Konservierungsmittel (nach Belieben)
1 Knoblauchknolle
Frische Petersilie (nach Belieben)
Wichtige Hinweise zur Konservierung
Die 9%ige Essigkonzentration ist entscheidend für die sichere Konservierung – sie sorgt für ausreichend Säure, um das Wachstum schädlicher Mikroorganismen zu hemmen. Das Salz-Essig-Verhältnis in diesem Rezept gewährleistet eine Haltbarkeit von mehreren Monaten bei kühler und dunkler Lagerung.
Konservierungsmittel sind optional, da die Kombination aus Essig, Salz und Zucker bereits für sichere Konservierung sorgt. Die angegebene Dosierung von 2g entspricht der Empfehlung von etwa 1g pro Kilogramm Paprika und liegt im sicheren Bereich.
Vorbereitung
Waschen Sie die Paprika, entfernen Sie die Samen und halbieren Sie sie. Legen Sie sie in einen großen Topf.
In einem separaten Gefäß Salz, Öl, Zucker, Essig, Wasser und Konservierungsmittel (falls verwendet) mischen. Gut umrühren und über die Paprika gießen. Abdecken und 24 Stunden ruhen lassen, gelegentlich leicht umrühren.
Einlegen
Bereiten Sie saubere Gläser vor. Die Schichtung erfolgt so: eine Schicht Paprika, etwas gehackte Petersilie, dann einige Knoblauchzehen. Wiederholen Sie den Vorgang, bis alle Zutaten aufgebraucht sind.
Gießen Sie die Flüssigkeit, in der die Paprika eingelegt waren, in die Gläser. Fest verschließen und an einem kühlen, dunklen Ort aufbewahren. Bei ordnungsgemäßer Zubereitung und hygienischen Bedingungen sind die eingelegten Paprika mehrere Monate haltbar.
Diese Paprika sind hervorragend als Beilage zu Fleisch, Bohnen, gebackenen Gerichten oder als Teil einer festlichen Tafel.
Jedes Mal, wenn Sie ein Glas öffnen, kehrt der Geschmack der Kindheit und der Hausmannskost zurück.
