Dreifacher Geschmackssieg: Balkan Gerichte stürmen globales Ranking

Die Mantija aus Serbien und die traditionellen Pitas aus Bosnien-Herzegowina, die auf kaum einem heimischen Esstisch fehlen dürfen, erhalten nun auch internationale höchste Anerkennung. Gleich fünf Varianten dieser beliebten Teigspezialitäten haben es in die Liste der 50 besten herzhaften Gebäcke weltweit geschafft.

Das internationale Kulinarik-Portal TasteAtlas erstellte die Rangliste durch eine Kombination aus Nutzerbewertungen und Expertenmeinungen, wobei Geschmack, Authentizität und regionale Bedeutung der Gerichte bewertet wurden. Besonders beeindruckend: Der klassische Burek sicherte sich den hervorragenden zweiten Platz im globalen Ranking und musste sich lediglich den Mantijas aus Pazar (türkische Teigtaschen) geschlagen geben. Auch die anderen bosnischen Spezialitäten konnten überzeugen – die käsegefüllte Sirnica landete auf dem neunten Rang, während die Spinatvariante Zeljanica es auf Platz 18 schaffte.

Die Mantijas aus der serbischen Stadt Novi Pazar, die den ersten Platz belegten, unterscheiden sich deutlich von den bosnischen Pitas: Die handgeformten Teigtaschen werden traditionell mit Hackfleisch gefüllt, in runder Form angeordnet und nach dem Backen mit Joghurt oder Sahne übergossen, was ihnen eine besonders saftige Konsistenz verleiht.

Bosnische Vielfalt

Die bosnischen Pita-Varianten werden jeweils als eigenständige Kategorie geführt und unterscheiden sich klar durch ihre Füllung: Burek enthält Fleisch, Sirnica Käse, Zeljanica Spinat und Krompiruša Kartoffeln, während Buredzici kleine, meist fleischgefüllte Teigtaschen sind. Komplettiert wird der Erfolg durch die Kartoffelvariante Krompiruša auf Position 22 und die kleinen Teigtaschen Buredzici auf Rang 26. Diese beachtliche Präsenz bosnischer Spezialitäten unter den weltbesten Gebäcken unterstreicht eindrucksvoll den kulinarischen Stellenwert dieser Balkan-Delikatessen auf internationaler Ebene.