Halid Beslic dringend ins Spital eingeliefert – Konzerte abgesagt

Sorge um Musik-Legende: Halid Beslic liegt im Krankenhaus, während Fans auf Konzerte verzichten müssen. Zuletzt trat der 71-Jährige sichtlich angeschlagen auf.

Volksmusikstar im Krankenhaus

Der bekannte Sänger Halid Beslic (71) wurde aufgrund gesundheitlicher Probleme ins Universitätsklinikum Sarajevo eingeliefert. Der Volksmusikstar, der erst kürzlich seinen Auftritt beim Pflaumenfest in Gradacac absagen musste, wird derzeit auf der nephrologischen Station (Nierenheilkunde) behandelt. Zu den genauen Gründen für seinen Krankenhausaufenthalt hat sich der Künstler bislang nicht öffentlich geäußert.

Die Tourismusgemeinschaft Gradacac hatte bereits vor einigen Tagen mitgeteilt, dass Beslics für den 27. August geplantes Konzert aus gesundheitlichen Gründen nicht stattfinden könne. Trotz seines ausdrücklichen Wunsches, vor seinem Publikum aufzutreten, müsse der Musiker nun vorrangig auf seine Gesundheit achten und mit einer Rehabilitation beginnen. Die Entscheidung wurde nach ärztlichem Rat getroffen. In ihrer Mitteilung wünschte die Gemeinde dem beliebten Künstler eine rasche Genesung und baldige Rückkehr auf die Bühne zu seinen Fans, die er – wie es hieß – von Herzen schätze.

Gesundheitliche Einschränkungen

Dass es um Beslics Gesundheitszustand nicht zum Besten steht, war bereits bei seinem jüngsten Auftritt in Banja Luka zu beobachten. Dort konnte sich der 71-Jährige nur mühsam auf der Bühne bewegen und absolvierte den Großteil seines Konzerts im Sitzen. Mit entwaffnender Offenheit gestand er seinem Publikum: „Ich bin kaum hergekommen. Mir geht es schlecht, hier tut’s weh, dort tut’s weh – aber die Show muss weitergehen.“

Bereits in der Vergangenheit hatte der Sänger mit ernsten gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Ärzte setzten ihm wegen Gefäßproblemen zwei Stents (Gefäßstützen) ein. Diese Beschwerden, gepaart mit Herzproblemen, veranlassten den Künstler, seinen Lebensstil umzustellen – mit mehr Bewegung im Alltag und deutlich reduziertem Alkoholkonsum.

Geplante Auftritte

Für die kommenden Monate waren weitere Auftritte des Musikers geplant – am 13. September im Club Porat in Split und am 20. Dezember in der Arena Zagreb. Trotz seines aktuellen Krankenhausaufenthalts werden beide Termine weiterhin auf Beslics offizieller Instagram-Seite beworben, was darauf hindeutet, dass die Konzerte bislang nicht abgesagt wurden. Auch die Veranstalter haben noch keine offiziellen Stornierungen oder Verschiebungen bekannt gegeben.

Bei seinem letzten Konzert in Banja Luka hatte Beslic noch dem Generaldirektor des Universitätsklinikums der Republika Srpska (serbische Teilrepublik Bosniens), Vlado Djajic, öffentlich seinen Dank ausgesprochen. Der Mediziner habe ihm das Leben gerettet.