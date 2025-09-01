Mann wollte Frau mit Kopftuch Frankfurter in den Mund stecken!

Auf dem Wochenmarkt in Schärding eskalierte ein Streit brutal: Ein 66-Jähriger soll eine Muslima beleidigt, ihr Schweinefleisch aufgezwungen und sie geschlagen haben.

Ein 66-jähriger Innviertler muss sich nach einem Vorfall auf dem Wochenmarkt in Schärding vor dem Landesgericht Ried im Innkreis verantworten. Der Mann soll am 17. April dieses Jahres eine Frau mit Kopftuch zunächst verbal attackiert haben. Laut Anklage rief er ihr Beleidigungen wie „Du schaust scheiße aus! Scheiß Allah! Scheiß Islam!“ entgegen. Die Hauptverhandlung ist für Mittwoch, den 3. September 2025, angesetzt.

Gewaltsame Eskalation

Die Situation eskalierte jedoch noch weiter. Der Beschuldigte soll die Frau gewaltsam ergriffen und versucht haben, ihr ein Stück Frankfurter Wurst in den Mund zu zwingen. Dabei soll er gerufen haben: „Ich esse Schwein, jetzt musst du auch Schwein essen!“

Anschließend soll der Mann die Attacke fortgesetzt haben, indem er der Muslima den Arm verdrehte und drohte, ihr die Hand abzuhacken.

Den Abschluss der Gewalttat bildeten laut Anklage drei Faustschläge ins Gesicht des Opfers.

Mehrere Straftatbestände

Die Staatsanwaltschaft hat den 66-Jährigen wegen Verhetzung, Nötigung und Körperverletzung angeklagt. Bei einer Verurteilung drohen dem Mann bis zu zwei Jahre Haft. Der Fall wird vor dem Landesgericht Ried im Innkreis verhandelt, das für die Region Innviertel zuständig ist.