Motorrad-Streit: Mann sticht Freund mit Messer ins Bein

Ein ausgeliehenes Motorrad, ein hitziger Wortwechsel und plötzlich blitzt ein Messer auf. In Wien-Favoriten eskalierte ein Streit zwischen Bekannten auf brutale Weise.

Nach einem Streit um ein Motorrad stach ein 37-jähriger Wiener seinem Bekannten am Samstagabend ein Messer in den Unterschenkel. Der Vorfall ereignete sich in der Geiselbergstraße in Wien-Favoriten. Wie Polizeisprecherin Irina Steirer mitteilte, wird gegen den Angreifer wegen absichtlicher schwerer Körperverletzung ermittelt.

Der Tatverdächtige ist zwar namentlich bekannt, konnte aber bislang nicht gefasst werden. Seine Festnahme dürfte jedoch nur eine Frage der Zeit sein, da die Identität des Flüchtigen den Ermittlern vorliegt.

📍 Ort des Geschehens

Eskalierter Streit

Dem Messerangriff ging ein Konflikt voraus: Das 29-jährige Opfer hatte dem Tatverdächtigen sein Motorrad ausgeliehen. Bei der Rückgabe des Fahrzeugs äußerte der Besitzer offenbar Kritik am Zustand des Motorrads.

Was als verbaler Schlagabtausch begann, eskalierte rasch – der 37-Jährige zog unvermittelt ein Messer, stach zu und flüchtete anschließend vom Tatort.

⇢ Messer-Attacke am Reumannplatz – Täter verschwindet in Waffenverbotszone



Das 29-jährige Opfer wurde nach dem Angriff umgehend in ein Krankenhaus gebracht und medizinisch versorgt. Sein Zustand wird von der Polizei als stabil bezeichnet. Den Ermittlungen zufolge liegen bislang keine Hinweise auf frühere Konflikte zwischen den beiden Bekannten vor.