Blutige Attacke nach Diskobesuch: Wiener Polizei bittet um Hinweise

Nach einem Diskobesuch in Wien kam es zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung, zu deren Aufklärung die Wiener Polizei nun die Bevölkerung um Mithilfe ersucht. Das zuständige Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos für Wien-Innere Stadt nimmt sachdienliche Hinweise – auf Wunsch auch vertraulich – unter der Telefonnummer 0664 8344218 entgegen.

Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Polizei im 1. Wiener Gemeindebezirk, wo die Innere Stadt administrative Aufgaben für die verschiedenen Ausgeh- und Vergnügungslokalitäten der historischen Wiener Innenstadt übernimmt. Nähere Details zum genauen Zeitpunkt oder der Art der Verletzungen wurden von den Ermittlern zunächst nicht bekannt gegeben.

Frühere Vorfälle

Die Ermittler weisen zudem darauf hin, dass zwei der noch unbekannten Tatverdächtigen offenbar bereits am 19. Jänner 2025 am selben Ort in einen weiteren Vorfall verwickelt waren. In diesem Zusammenhang wurde bereits eine Anzeige wegen schwerer Körperverletzung aufgenommen.

Die Polizei fahndet nach mehreren Tätern und stellt eine Verbindung zu einem früheren Vorfall am selben Ort her. Bei schwerer Körperverletzung nach dem österreichischen Strafgesetzbuch droht eine Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren, je nach Schwere der zugefügten Verletzungen und den Tatumständen.

Das Wiener Stadtpolizeikommando für die Innere Stadt ist für die Sicherheit im touristischen Zentrum Wiens zuständig und arbeitet bei solchen Gewaltdelikten eng mit spezialisierten Fahndungsgruppen zusammen. Zeugen können sich auch an die allgemeine Polizei-Notrufnummer 133 wenden oder persönlich bei der nächstgelegenen Polizeiinspektion vorstellig werden.