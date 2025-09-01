Neuer Transferrekord: Liverpool zahlt Mega-Summe für Stürmer

Liverpool greift tief in die Tasche und sichert sich die Dienste von Alexander Isak von Newcastle United für die astronomische Summe von 150 Millionen Euro. Wie The Athletic und The Telegraph am Montag übereinstimmend berichten, ist damit der Transferpoker um den schwedischen Nationalstürmer beendet.

Der 25-Jährige, der zwischen 2019 und 2022 das Trikot von Borussia Dortmund trug, avancierte in der vergangenen Saison mit 23 Treffern zum zweitbesten Torjäger der Premier League – nur Liverpools Mohamed Salah netzte häufiger ein.

Bei Newcastle United stand Isak in der laufenden Spielzeit nicht ein einziges Mal auf dem Rasen, nachdem er bereits vor Wochen seinen Wechselwunsch öffentlich gemacht und von „gebrochenen Versprechen“ und einem zerrütteten Verhältnis gesprochen hatte. Das Vertrauensverhältnis zum Klub sei „irreparabel gestört“, erklärte der Stürmer. Newcastle widersprach diesen Vorwürfen, bestätigte aber, dass Isak nicht mehr für den Verein auflaufen werde.

Rekordtransfer bestätigt

Nach dem obligatorischen Medizincheck soll der Angreifer an der Anfield Road einen langfristigen Vertrag bis 2030 unterschreiben. Für die Reds bedeutet dieser Deal nicht nur den größten Transfer der Vereinsgeschichte, sondern auch den teuersten Wechsel in der Historie der Premier League. Die Transfersumme liegt bei 125 Millionen Pfund, was dem Euro-Gegenwert von rund 146 bis 150 Millionen entspricht.

Newcastle hatte ursprünglich 150 Millionen Pfund gefordert, akzeptierte aber letztlich das niedrigere Angebot angesichts der eskalierenden Situation. Bislang hielt Florian Wirtz mit seinem Wechsel von Bayer Leverkusen zu Liverpool für 125 Millionen Euro die Bestmarke, gefolgt von Enzo Fernandez mit seinem Wechsel zu Chelsea für 121 Millionen Euro und Jack Grealish mit seinem Transfer zu Manchester City für 117,65 Millionen Euro.

Transferoffensive abgeschlossen

Die Investitionsoffensive der Reds nimmt damit vorerst ein Ende. Der englische Meister hatte in diesem Transfersommer bereits rund 340 Millionen Euro für Neuverpflichtungen ausgegeben – darunter neben Wirtz auch Hugo Ekitike für 95 Millionen und Jeremie Frimpong für 40 Millionen Euro.

Newcastle United reagierte inzwischen auf den Abgang seines Torjägers und verpflichtete am Wochenende Nick Woltemade vom VfB Stuttgart für die vereinsinterne Rekordsumme von 85 Millionen Euro.