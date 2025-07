Darum gehören Autoschlüssel über Nacht in die Mikrowelle!

Moderne Autodiebe brauchen keine Brechstange mehr – ein kleiner Funksender genügt. Mit alltäglichen Gegenständen können Sie jedoch einen wirksamen Schutzschild errichten.

Elektronische Autoschlüssel im Visier

In Zeiten zunehmender Digitalisierung wird auch der Autodiebstahl immer raffinierter. Besonders elektronische Fahrzeugschlüssel, die eigentlich für mehr Komfort sorgen sollten, entwickeln sich zum Sicherheitsrisiko. Moderne Diebe haben längst Wege gefunden, die vermeintlich sicheren Signale dieser Schlüssel abzufangen und zu kopieren – und gelangen so mühelos in fremde Fahrzeuge.

Die Methode ist erschreckend einfach: Mit einem Radiofrequenzverstärker, der problemlos im Internet erhältlich ist, können Kriminelle das Signal des elektronischen Schlüssels binnen Sekunden abfangen und duplizieren. Für diese Art des Diebstahls sind in der Regel mindestens zwei Täter notwendig – einer positioniert sich in der Nähe des Schlüssels, um das Signal aufzufangen, während der andere am Fahrzeug wartet, um es zu entsperren und zu starten.

Alltägliche Schutzmaßnahmen

Doch es gibt einen überraschend einfachen Trick, der dieses Risiko deutlich minimieren kann – und er findet sich in fast jedem Haushalt. Sowohl Mikrowellen als auch Kühlschränke können dank ihrer besonderen Eigenschaften elektromagnetische Wellen blockieren und verhindern so, dass Diebe das Signal Ihres Schlüssels abfangen. Um Ihr Fahrzeug zu schützen, genügt es, den Schlüssel in der Mikrowelle aufzubewahren.

Diese funktioniert wie ein Faraday’scher Käfig (abgeschirmter Raum, der elektromagnetische Wellen blockiert) und blockiert sämtliche ein- und ausgehenden elektromagnetischen Signale. Alternativ können Sie den Schlüssel auch einfach im Kühlschrank deponieren.

Spezielle Schutzhüllen

Neben diesen Haushaltsgeräten bietet auch eine geschlossene Metallbox ohne Öffnungen einen wirksamen Schutz gegen das Abfangen von Schlüsselsignalen. Wer eine speziell für diesen Zweck konzipierte Lösung bevorzugt, findet im Handel sogenannte Faraday-Hüllen für unter zehn Euro.

Diese Schutzhüllen sind darauf ausgelegt, elektromagnetische Wellen zu blockieren und bieten so einen effektiven Schutz vor Signaldiebstahl und Hackerangriffen auf elektronische Schlüssel – eine kostengünstige und praktische Alternative zu improvisierten Lösungen mit Haushaltsgeräten.

Welche Schutzmaßnahme ist am effektivsten?

Obwohl Haushaltsgeräte wie Mikrowellen und Kühlschränke einen grundlegenden Schutz bieten, zeigen aktuelle Tests, dass spezielle Faraday-Schutzhüllen zuverlässiger arbeiten. Diese wurden gezielt für die Blockierung aller relevanten Frequenzen entwickelt und weisen in der Praxis eine höhere Abschirmwirkung auf als improvisierte Lösungen.

Autofahrer sollten besonders wachsam sein, wenn ihr Fahrzeug mit einem Keyless-System ausgestattet ist. Laut ADAC sind rund 90 Prozent der getesteten Modelle anfällig für Funkverlängerungsangriffe, vor allem jene ohne die neuere Ultra-Wideband-Technologie. Nur wenige aktuelle Modelle bieten ab Werk ausreichenden Schutz gegen diese Form des elektronischen Diebstahls.