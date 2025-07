Bijeljinas Grillrestaurant begeistert mit ungewöhnlichen Gästen! (VIDEO)

Während Tierquälerei oft die Schlagzeilen dominiert, zeigt ein bosnisches Grillrestaurant, wie Mitgefühl aussieht. Zwei Katzen erobern als Stammgäste die Herzen im Netz.

In einer Cevabdzinica (bosnisches Grillrestaurant) in Bjeljina, einer Stadt in Bosnien, sorgt ein herzerwärmendes Video für Begeisterung in den sozialen Medien. Die Aufnahmen zeigen zwei kleine Katzen, die liebevoll von einer Mitarbeiterin umsorgt werden. In Zeiten, in denen Berichte über Tierquälerei die Timelines dominieren, sticht dieses positive Beispiel hervor – und findet mit über 190.000 Aufrufen großen Anklang bei den Nutzern.

Pelzige Stammgäste

Die Betreiber des Lokals „Vucko“ erklären die Geschichte hinter den pelzigen Stammgästen: „Eine Katze brachte über unserem Lagerraum auf dem Dach ihre Jungen zur Welt – vermutlich um sie vor Fressfeinden zu schützen. Wir haben uns um sie gekümmert und sie gefüttert. Mittlerweile sind die Kleinen herangewachsen, aber ihre Gewohnheiten sind geblieben.“ Die Tiere würden regelmäßig hervorlugen und auf ihr Futter warten, manchmal kämen sie sogar vom Dach herunter und streiften durch den Garten des Restaurants.

„Manche werden uns vielleicht kritisieren und meinen, Katzen hätten hier nichts verloren – aber wir lieben sie einfach, genauso wie wir Menschen lieben“, schreiben die Gastronomen.

Positive Werbung

Die Resonanz der Internetgemeinde ist durchweg positiv. Eine Nutzerin kommentierte treffend: „Für jeden, der sich über die Katzen beschwert, werden Sie zehn Kunden haben, die unter anderem wegen der Katzen vorbeischauen – sie sind eine äußerst positive Werbung für Sie.“

Mehr als nur Tierfreundlichkeit

Die Ćevabdžinica „Vučko“ ist nicht nur für ihre pelzigen Stammgäste bekannt. Das Restaurant hebt sich auch durch traditionelle bosnische Gastfreundschaft hervor und hat sich in der lokalen Gemeinschaft einen Namen gemacht. Die Betreiber engagieren sich zudem sozial: Sie bieten Bedürftigen jederzeit kostenlose warme Mahlzeiten an und betonen, dass bei ihnen niemand hungrig bleiben müsse – eine Geste, die sowohl in der Gemeinde Bijeljina als auch in den sozialen Netzwerken große Anerkennung findet.

Das Restaurant hat sich zu einem beliebten Treffpunkt für Menschen unterschiedlicher Herkunft entwickelt. Die angenehme Atmosphäre und die Offenheit gegenüber allen Gästen – ob Mensch oder Tier – gelten mittlerweile als Markenzeichen des Lokals.