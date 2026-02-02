KOSMO KOSMO
Panne

Desaster im Ring: Boxer verliert Toupet während dem Kampf (VIDEO)

FOTO: Screenshot X
1 Min. Lesezeit |

Während eines Schwergewichtskampfes in New York erlebte Boxer Jarrell Miller eine unerwartete Komplikation, als sein Toupet sich nach mehreren harten Treffern in der zweiten Runde teilweise vom Kopf löste. Der 37-jährige Profi bewies jedoch Nervenstärke, beendete die Runde professionell und entledigte sich in der anschließenden Pause kurzerhand seines Haarteils, das er mit einer schwungvollen Geste ins Publikum beförderte.

Trotz dieses kuriosen Zwischenfalls behielt Miller die Oberhand und sicherte sich letztlich einen verdienten Punktsieg gegen Kontrahent Kingsley Ibeh.

Nach dem Kampf zelebrierte der Schwergewichtler seinen Erfolg mit einem ausgelassenen Freudentanz, bei dem er sich demonstrativ über seinen nun kahlen Kopf rieb.

Unfreiwillige Enthaarung

Im Ring-Interview nach dem Kampf klärte Miller die Hintergründe seiner Haarprobleme auf. Er habe seine Haare erst wenige Tage vor dem Kampf verloren, nachdem er im Haus seiner Mutter versehentlich eine Shampoo-Flasche mit Ammoniak-Bleiche benutzt hatte.

„Ich bin Komiker“, erklärte Miller mit einem Schmunzeln. „Man muss auch über sich selbst lachen können.“

KO KOSMO-Redaktion
