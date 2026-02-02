Elfjähriger erstochen – Mutter spricht von Teufelsaustreibung

Ein Küchenmesser, ein fehlendes Kind im Unterricht und eine verstörende Aussage über Besessenheit – in Leoben verdichten sich die Details zu einem Familiendrama.

Nach der Verlegung der 39-jährigen Tatverdächtigen vom Krankenhaus in die Justizanstalt werden zunehmend Einzelheiten zur tödlichen Attacke auf ihren elfjährigen Sohn in Leoben bekannt. Die Frau hatte selbst den Notruf gewählt, nachdem sie sich Verletzungen zugefügt hatte. Währenddessen verdichten sich die Informationen zu dem tragischen Vorfall.

Die mutmaßliche Täterin soll mit einem Küchenmesser ins Wohnzimmer der kleinen Wohnung gegangen sein, wo sich ihr Sohn Samuel aufhielt. Der genaue Zeitpunkt ist noch nicht ermittelt. Fest steht jedoch, dass der Elfjährige am Freitag nicht zum Unterricht erschien.

Berichten zufolge soll die Steirerin in einem „völligen psychischen Ausnahmezustand“ mehrfach auf den Hals ihres Kindes eingestochen haben. In der betroffenen Straße in Leoben herrscht eine auffällige Zurückhaltung unter den Anwohnern. Eine Art kollektives Schweigen prägt die Atmosphäre – niemand will gesehen, gehört oder gesagt haben.

Ungeklärte Umstände

Dabei wurde vergangenen Freitag in dem gelben Wohngebäude ein Kind tot aufgefunden. Der erst elfjährige Samuel wurde offenbar von seiner eigenen Mutter getötet. Bislang liegt kein toxikologisches Gutachten vor. Dies wirft die Frage auf, wie eine Frau einen Jungen ohne erkennbare Gegenwehr töten konnte.

Die 39-Jährige äußert sich kaum zu ihrer möglichen psychischen Erkrankung oder den Beweggründen für die unfassbare Tat. Sie gab lediglich an: „Der Bub war vom Teufel besessen!“

Öffentliche Reaktionen

In sozialen Medien entstehen mittlerweile konfuse Spekulationen: Einige vermuten, das Kind könnte seine Mutter angegriffen haben, andere fragen, warum die Frau keine psychologische Unterstützung erhielt oder ob weitere Personen beteiligt waren – wofür die Ermittler allerdings keinerlei Anhaltspunkte sehen. Zudem wird kritisiert, dass das soziale Umfeld offenbar weggeschaut hat.