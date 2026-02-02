Tragödie im Schnee: Skidoo-Fahrer stirbt vor den Augen seiner Freunde

Ein 61-jähriger Mann kam am Sonntagabend bei einem tragischen Skidoo-Unfall in Oepping (Oberösterreich) ums Leben. Der Einheimische verlor während einer Ausfahrt die Kontrolle über sein Motorschlitten-Fahrzeug und prallte in einen Wald, wo er tödliche Verletzungen erlitt. Trotz umgehend eingeleiteter Wiederbelebungsversuche verstarb der Verunglückte noch direkt an der Unfallstelle.

Unfallhergang

Der folgenschwere Zwischenfall ereignete sich gegen 18.30 Uhr während einer gemeinsamen Tour mit zwei Begleitern. Die Gruppe befuhr eine Wiese in Waldnähe, als der an der Spitze fahrende 61-Jährige aus noch ungeklärten Gründen die Herrschaft über seinen Skidoo verlor. In der Folge rutschte das Fahrzeug unkontrolliert nach rechts und geriet in den angrenzenden Waldbereich.

Seine Begleiter entdeckten den Verunglückten neben einem Baum liegend mit schweren Kopf- und Gesichtsverletzungen. Warum der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug einbüßte, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Der alarmierte Notarzt konnte trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen nur noch den Tod des 61-Jährigen feststellen.