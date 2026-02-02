Mittelmeertief bringt Wintereinbruch: Schnee-Alarm bis in Niederungen

Föhn, Schnee und Regen – der Wettermix in Österreich wird diese Woche anspruchsvoll. Besonders ein Mittelmeertief sorgt ab Mittwoch für markante Veränderungen.

Die Woche beginnt mit ruhigem Inversionswetter, wobei im Osten und Süden Österreichs hochnebelartige Wolken dominieren. Vereinzelt fällt Schneegriesel oder Nieselregen, was stellenweise zu Glätte führen kann. Zwischen Vorarlberg und dem westlichen Niederösterreich zeigt sich häufig die Sonne, allerdings muss im Alpenvorland und manchen Tälern mit hartnäckigem Nebel gerechnet werden. In den Nordalpen macht sich zunehmend Föhn bemerkbar, während im Osten der Südostwind an Stärke gewinnt. Die Temperaturen schwanken je nach lokalen Bedingungen zwischen minus zwei und plus fünf Grad.

In den folgenden Tagen dreht die Strömung langsam auf Süd, wodurch föhnige Verhältnisse entstehen und deutlich mildere Luftmassen in den Alpenraum gelangen. An der Alpennordseite verläuft der Dienstag mit kräftigem, teils stürmischem Südföhn überwiegend niederschlagsfrei und zeitweise sonnig. Vom Alpenhauptkamm bis zu den Karnischen Alpen und Karawanken sammeln sich dichte Wolken, und ab Mittag setzt im Südwesten Österreichs allmählich Schneefall ein. Unterhalb von 1.000 Metern mischt sich Regen darunter. Der Osten bleibt bei kräftigem, kaltem Südostwind meist trüb, aber trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen minus zwei und plus sieben Grad.

⇢ Schnee-Chaos: Kältewelle legt Wien unter weißer Decke lahm



Mittelmeertief übernimmt

Zur Wochenmitte übernimmt laut Wetter-Experte Bence Szabados ein Mittelmeertief die Wetterregie im Alpenraum. Am Mittwoch scheint bei nachlassendem Föhn an der Alpennordseite anfangs noch ab und zu die Sonne, im Süden und Osten Österreichs fällt von der Früh weg etwas Regen. Dieser breitet sich tagsüber auf weite Landesteile aus, in Osttirol und Oberkärnten regnet es zunehmend kräftig. „Schnee fällt meist oberhalb von 700 bis 1.000 Meter, im Norden ist aber stellenweise auch in tieferen Lagen mit etwas Schneefall oder gefrierendem Regen zu rechnen“, so Szabados. Die Höchstwerte liegen zwischen 0 und +7 Grad.

⇢ Mittelmeertief bringt Winter zurück – Schneefall sogar in Wien erwartet



Niederschläge verstärken

Die Niederschläge verstärken sich von Süden her zusehends. Der Donnerstag beginnt bewölkt und vielerorts nass, wobei oberhalb von 300 bis 500 Metern mit Schneefall zu rechnen ist. Im Laufe des Vormittags lassen die Niederschläge nach, besonders im Mostviertel zeigt sich am Nachmittag zeitweise die Sonne.

Bei meist nur schwachem Südostwind erreichen die Temperaturen Werte zwischen einem und acht Grad.

⇢ Klimawandel spaltet Österreich: Niederschläge werden sich verschieben

