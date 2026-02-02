Nach Prozess der Töchter: Väter prügeln sich vor Gerichtssaal

Ein beschädigtes Handy, zwei Väter und ein Gerichtssaal – was als Bagatellfall begann, endete mit Wirbelbruch, Schädelprellung und einer Haftstrafe.

Am Bezirksgericht Salzburg nahm ein alltäglicher Rechtsfall eine dramatische Wendung. Zunächst stand im November eine Jugendliche wegen der Beschädigung am Mobiltelefon einer Gleichaltrigen vor dem Richter. Nach Abschluss dieser Verhandlung – deren Ausgang nicht bekannt ist – eskalierte die Situation jedoch völlig unerwartet.

Die Väter der beiden Mädchen konnten den Konflikt offenbar nicht auf sich beruhen lassen. Laut Ermittlungskreisen gerieten die Männer vor dem Gerichtssaal aneinander. Was als verbaler Schlagabtausch begann, artete rasch in eine handfeste Auseinandersetzung mit Schlägen und Tritten aus. Der zuständige Richter sah sich gezwungen, den Notfallknopf zu betätigen und polizeiliche Unterstützung anzufordern.

Schwere Verletzungen

Als die Beamten eintrafen und die Situation unter Kontrolle brachten, war einer der Väter bereits schwer verletzt. Er erlitt einen Wirbelbruch, eine Schädelprellung sowie Verletzungen an der Halswirbelsäule. Diese gravierenden Folgen führten zwei Monate später zu einem weiteren Gerichtsverfahren.

Haftstrafe verhängt

Der Kontrahent musste sich nun selbst vor Gericht verantworten und wurde der schweren Körperverletzung für schuldig befunden. Das inzwischen rechtskräftige Urteil lautet auf 18 Monate teilbedingte Haft.

Die drastische Konsequenz eines Streits, der ursprünglich um ein beschädigtes Handy entbrannt war.