Dieser Serbe ist der nächste große Star auf Netflix (VIDEO)

Darko Perić hat mit der Teilnahme in der Serie „Haus des Geldes“ weltweiten Ruhm erlangt.

In der spanischen Serie „La Casa de Papel“ (Haus des Geldes), in der er den kräftigen Helsinki spielt, der homosexuell ist und bei Verärgerung auf Serbisch flucht, hat Darko die Herzen des Publikums erobert. Er spielt eine der beliebtesten Rollen in der Serie.



Bezeichnet sich als „Jugoslawe“

Darko ist am 25. März 1977. geboren und arbeitet seit 12 Jahren professionell als Schauspieler. „Ich habe in vielen kleinen Serien und Filmen mitgespielt, aber eher kleinere Rollen. Die Netflix-Serie hat mir tatsächlich unglaublich viele Türen geöffnet, die vorher zu waren“, sagt der Serbe im Interview mit Balkans Medium N1.

Bezeichnen tut sich Darko eher als Jugoslawe, gefragt nach seiner Identität. „Ich habe viele Freunde aus dem ehemaligen Jugoslawien. Urpsrünglich stamme ich aus Kladovo, mein Vater kommt aber aus dem Kosovo“, verrät der kräftig gebaute Mann. 1995 verließ er Serbien und schlug seine Zelte in Rumänien auf. Ende der Neunziger landete er in seiner Traumstadt Barcelona, wo er noch heute lebt.

