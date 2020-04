„Ich scheiss auf Corona“: Pfarre hält Messe, die mit Schimpf-Orgie endet (VIDEO)

Der kroatische Pfarrer don Josip Delaš aus Split sorgt am Ostersonntag für einen Skandal.

Obwohl es in Kroatien derzeit wegen der Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus verboten ist heilige Messen und jegliche Veranstaltungen abzuhalten, lud der Pfarrer am Sonntag zur heiligen Messe. Es ist bereits das zweite Mal, dass er die Corona-Maßnahmen der kroatischen Regierung ignoriert. Nachdem sowohl JournalistInnen als auch PolizistInnen vor der Kirche auftauchten, begann der Pfarrer die Menschen zu beschimpfen.

Mit Gewalt gegen Journalistin

„Gehen sie doch zum Teufel! Dämonen, Freimaurer, der Teufel soll sie holen. Lassen sie uns in Ruhe, ihr könnt hier nicht auf uns scheissen, geht doch heim“, schreite der Pfarrer vor der Kirche. Unmittelbar davor griff einer der Messebesucher die Journalistin der regionalen News-Webseite „Dalmatinski Portal“ an: Er schlug ihr das Handy aus der Hand und quetschte ihre Hand mit der Eingangstür der Kirche ein. Einige Messebesucher unterstützten den Pfarrer und schimpften mit noch deftigeren Worten als der Pfarrer selbst.



„Ihr seid Jugopolizisten“

Nach der Messe gab der Pfarrer eine etwas ruhigere Stellungnahme, ohne den Ton anzuheben. Dabei sparte er nicht an Kritik an den jetzigen Maßnahmen. „Diese Regierung ist gegen das Volk. Ostern ist ein christliches Fest und wir haben das Recht darauf, eine Messe abzuhalten. Was soll den das sein? Die Leute dürfen in die Supermärkte, aber in die Kirche nicht? Und diese Jugopolizisten, die mir da drohen, sollen doch kommen. Kein Problem“, so der sichtlich erregte Pfarrer.

„Der Papst macht seins, ich mach meins…“

Mit dem Abhalten der Messe ignoriert der Pfarrer nicht nur die Maßnahmen der Regierung, sondern auch die Warnungen aus seiner Diözese. Von Journalisten darauf hingewiesen, dass auch der jetzige Papst die Maßnahmen einhaltet, sagte Delaš: „Ach, der Papst macht das, so wie er es denkt. Und ich, wie ich denke“.

