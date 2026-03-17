Einsatz in U4-Station: Mann stürzt vor einfahrende U-Bahn

Ein Mann stürzt ins Gleisbett – und überlebt. In Wien-Meidling entschieden Sekunden über Leben und Tod.

Gegen 11.30 Uhr am Dienstag, dem 17. März, kam es in der Wiener U-Bahn-Station Längenfeldgasse – dem gemeinsamen Umsteigeknoten der Linien U4 und U6 in Wien-Meidling – zu einem gefährlichen Zwischenfall. Eigener Unachtsamkeit zufolge stürzte ein 51-jähriger Mann auf die Gleise der U4. In letzter Sekunde gelang es ihm, sich in die Fluchtnische unterhalb des Bahnsteigs zu retten – just in dem Moment, als ein Zug in die Station einfuhr.

Der Triebfahrzeugführer des einfahrenden U4-Zuges leitete unverzüglich eine Notbremsung ein. Parallel dazu reagierte ein Fahrgast auf dem Bahnsteig besonnen und betätigte den Zugnotstopp. Dank des Zusammenspiels dieser Maßnahmen und der Flucht in die Nische blieb der Mann nahezu unverletzt. Die Feuerwehr barg ihn kurz darauf aus seiner misslichen Lage; die Berufsrettung Wien brachte ihn vorsorglich in ein Krankenhaus.

Richtiges Verhalten

Die Wiener Linien nutzen den Vorfall, um auf das richtige Verhalten in solchen Notfallsituationen hinzuweisen: „So können Fahrgäste helfen, wenn jemand auf die Gleise stürzt: Zögern Sie nicht, den Zugnotstopp zu betätigen – im Notfall zählt jede Sekunde und im Zweifelsfall ist es immer ein Notfall! Laufen Sie zum grünen SOS-Würfel und ziehen Sie den Zugnotstopp. Damit ist sichergestellt, dass kein Zug mehr in die Station einfahren kann. Drücken Sie die Notruftaste und informieren Sie die Leitstelle.“ Diese alarmiert daraufhin umgehend die zuständigen Einsatzkräfte vor Ort.

Um 12.10 Uhr war der reguläre Fahrbetrieb auf beiden Linien wiederhergestellt.

Der 51-Jährige befindet sich inzwischen auf dem Weg der Besserung.