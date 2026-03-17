Unfall auf Baustelle: Mehrere Verschüttete befürchtet

**Großeinsatz in Wien-Alsergrund: In der Porzellangasse sind Feuerwehr und Rettung nach einem schweren Arbeitsunfall im Einsatz.**
Mehrere Bereiche wurden weiträumig abgesperrt. Betroffen sind unter anderem die Kreuzungen Liechtensteinstraße/Thurngasse, Porzellangasse/Grünentorgasse sowie das Umfeld des Bauernfeldplatzes. Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.
#Aktuell kommt es am Alsergrund zu einem größeren Feuerwehreinsatz – in den Bereichen— POLIZEI WIEN (@LPDWien) March 17, 2026
🛑Liechtensteinstraße/Thurngasse
🛑Porzellangasse/Grünentorgasse sowie
🛑Bauernfeldplatz
wurden Verkehrssperren errichtet. Bitte die Örtlichkeiten großräumig umfahren! #W1703
Unfall im Innenhof
Nach bislang nicht bestätigten Berichten sollen bei Betonierarbeiten Teile eines Gerüsts abgebrochen und in den Innenhof eines Altbaus gestürzt sein. Dabei könnten mehrere Bauarbeiter verschüttet worden sein. Wie viele Personen vermisst werden, ist derzeit noch unklar.