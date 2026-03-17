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Großeinsatz

Unfall auf Baustelle: Mehrere Verschüttete befürchtet

Unfall auf Baustelle: Mehrere Verschüttete befürchtet
FOTO: iStock/Spitzt-Foto
1 Min. Lesezeit |

**Großeinsatz in Wien-Alsergrund: In der Porzellangasse sind Feuerwehr und Rettung nach einem schweren Arbeitsunfall im Einsatz.**

Mehrere Bereiche wurden weiträumig abgesperrt. Betroffen sind unter anderem die Kreuzungen Liechtensteinstraße/Thurngasse, Porzellangasse/Grünentorgasse sowie das Umfeld des Bauernfeldplatzes. Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

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Unfall im Innenhof

Nach bislang nicht bestätigten Berichten sollen bei Betonierarbeiten Teile eines Gerüsts abgebrochen und in den Innenhof eines Altbaus gestürzt sein. Dabei könnten mehrere Bauarbeiter verschüttet worden sein. Wie viele Personen vermisst werden, ist derzeit noch unklar.

KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
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