Feuerwehrmann knackt Jackpot mit Schwiegermutters Geburtstag

Manche Zahlen tragen mehr als nur Wert – sie tragen Erinnerungen. Für einen Feuerwehrmann aus Ohio wurden sie zum Jackpot.

Jahrelang spielte er dieselben Zahlen – Ziffern, die für ihn nicht bloß Lottoschein-Eintragungen waren, sondern Erinnerungen an Menschen, die ihm nahestehen. Für J. R., einen Feuerwehrmann aus Ohio, trugen die Geburtstage seiner Angehörigen eine besondere Bedeutung – und genau diese Kombination brachte ihm am 26. Feber 2026 einen Gewinn von 160.000 US-Dollar ein.

Persönlicher Treffer

Was den Treffer für J. R. noch bemerkenswerter macht: Der Gewinntag fiel auf den Geburtstag seiner Schwiegermutter. Unter den gezogenen Zahlen 1-2-26-30-31 stachen besonders die 2 und die 26 hervor – denn im Feber wurde nicht nur sein Enkel geboren, sondern auch seine Schwiegermutter, die zudem denselben Geburtstag wie sein Vater teilt, den 26.

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Dass ausgerechnet dieses Datum den entscheidenden Treffer markierte, verlieh dem Gewinn für ihn eine ganz persönliche Note. „Manchmal weiß man im Leben einfach nicht, wann einem das Glück hold ist“, sagte J. R. gegenüber der Ohio Lottery.

Konkrete Pläne

Nach Steuerabzug verbleiben ihm rund 117.000 US-Dollar. Mit dem Geld hat J. R. bereits konkrete Pläne: Er möchte die Hochzeit seiner Tochter finanzieren, gemeinsame Reisen mit der Familie unternehmen und sowohl seinen 60. Geburtstag als auch seinen bevorstehenden Abschied aus dem Feuerwehrdienst gebührend feiern.